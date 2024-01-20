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刑事局統計去年詐騙案 財損最高手法是「假投資交友」

中央社／ 台北20日電

刑事局今天表示，經統計去年詐騙案財損最多的是「假投資交友」，手法為先以帥哥美女頭貼透過交友軟體社群平台搭訕被害人，再偽裝投資專家等角色，呼籲民眾小心。

刑事局發布新聞資料指出，「假投資交友」詐騙為去年詐騙案件財損最多類型，像是被害人被詐騙集團成員要求下載投資軟體都會呈現獲利，全是詐騙集團從後台操控，民眾初期都可拿到金額，事後加碼想領取賺取費用時，才知遇詐騙。

刑事局分析「假投資交友」詐騙手法，歹徒在網路交友軟體或社群平台的頭貼都會是帥哥美女，且會主動搭訕被害人，等雙方洽談一段時間，就慫恿加入來源不明投資群組，再由假冒投資專家和集團成員在群組稱有投資內線，要求被害人下載投資App，進行詐騙。

警方說，1名住在台北市的吳姓民眾，先前就遇到類似詐騙手法，因透過不明投資軟體投資，最後損失新台幣50多萬元。

刑事局也發現，詐騙集團會透過網路刊登求職廣告，主打線上作業、高薪、時間彈性等待遇，被害人應徵後，再假借管理層級名義員工要求加入已成立群組，再由集團成員以公司幹部名義在群組釋放投資賺錢消息，藉此詐騙被害人。

刑事局表示，有意投資民眾，切勿相信號稱有內線交易、穩賺不賠的投資管道，不要相信不明網友投資訊息，不要下載不明投資軟體。

警方指出，近期常見詐騙手法，都可至刑事局「全民反詐一起說出來」或「165全民防騙」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢，若遇詐騙或發現被詐騙可撥165反詐專線。

刑事局表示，經統計去年詐騙案財損最多的是「假投資交友」。 情境示意圖。圖／Ingimage
刑事局表示，經統計去年詐騙案財損最多的是「假投資交友」。 情境示意圖。圖／Ingimage

詐騙集團 下載 社群 交友軟體

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