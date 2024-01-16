快訊

役男入伍期末測驗戰鬥教練 不合格不發加給

美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警界大調動...北投分局長疑因爭功45把槍落下禍根 遭調往金山

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

警政署昨發布高階警官人事異動，為蔡英文總統執政下最後一波高階警調整。其中北投警分局沈姓分局長，遭調往新北市金山分局，外界認為調動難看，簡直發配邊疆。知情人士指出，原因之一源於去年北市警破獲地下兵工廠，查獲45把各式槍械，分局長回報局長張榮興不實訊息，爭搶「首功」釀禍。

北市警方去年10月在桃園破獲地下兵工廠，逮捕四海幫海潤堂主鍾明靜，並於其住處、刺青店、倉庫，起獲8長、37短共45把各式重裝槍械、1千9百多顆子彈，為北市近年破獲最大宗兵工廠。

知情人士指出，北市某分局才是掌握此地下兵工廠線索的「首功」主辦單位，專案小組為避免曝光，與北投分局共辦，由北投分局向桃園地檢署聲請搜索票，基層刑警賣命驚險查獲大批槍枝，回報長官後，北投沈姓分局長與偵查隊長，火速趕往抓槍現場，沈姓分局長第一時間回報北市警局長「喜訊」卻提供錯誤訊息，一度讓局長誤會北投才是首功，甚至頒獎鼓勵。

據悉，此事在北市警界議論紛紛，45把槍枝的大案件獎金、功獎多，北投分局雖出動人力支援此案，協助請票、看點，但不能在戰功赫赫時企圖「整碗捧走」為茶餘飯後大八卦。北投沈姓分局長給局長「不實訊息」的禍根，顯現於此次高階警官異動，雖曾任北市警局文山一分局長、北投分局長，第三任被派往金山分局長，可說發配邊邊疆「冷凍」。

52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝
52歲四海幫海潤堂鍾姓堂主，在桃園設立地下兵工廠，遭台北市警察局破獲，起出45把長短槍械。記者廖炳棋/翻攝

北投 桃園

延伸閱讀

影／台東警察局長陳錦坤調職北市 同仁列隊歡送

環南中繼市場消防泡沫再次滲漏 北市：電磁閥故障

北市木新市場改建找嘸中繼地 樟新市場社宅經費暫擱

北市7旬翁電動代步車沒電卡路上 警「公主抱」進警車送回家

相關新聞

擄人躲礁溪旅館…警凌晨攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

宜蘭礁溪鄉某日租套房今天凌晨警方逮捕嫌犯時發生槍戰，雙方互開10槍，警方救出被控制行動的被害女子，42歲葉姓嫌犯的右肩與...

警界大調動...北投分局長疑因爭功45把槍落下禍根 遭調往金山

警政署昨發布高階警官人事異動，為蔡英文總統執政下最後一波高階警調整。其中北投警分局沈姓分局長，遭調往新北市金山分局，外界...

影／泰國桌旗縫入上億海洛因夾帶闖關 台中警破運毒新招逮1女

台中市刑大偵七隊去年間在桃園市查獲毒品案，發現少見恆溫加熱平台器具，懷疑內情不單純，繼續追查發現，毒品來源疑由泰國籍萬姓...

調查局換血 任命3副局長

調查局兩位副局長將屆齡退休，同時新修正調查局組織法增加一名科技副局長，調查局昨上午發布主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅及...

裝潢工雙屍案 今解剖查死因

林姓、江姓裝潢工，本月雙雙陳屍台北市內湖區某新建大樓豪宅臥室床板架，死因迄今尚未水落石出，士林地檢署檢察官原已發還遺體，...

5億高中生案 勘驗影片 找結婚證人都夏男主動

台中賴姓高中生墜樓案，同性夏姓配偶被控假結婚，涉偽造文書，台中地方法院昨天第二次開庭，夏由律師陪同出庭，否認指控。法官當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。