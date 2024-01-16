警界大調動...北投分局長疑因爭功45把槍落下禍根 遭調往金山

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

警政署昨發布高階警官人事異動，為蔡英文總統執政下最後一波高階警調整。其中北投警分局沈姓分局長，遭調往新北市金山分局，外界認為調動難看，簡直發配邊疆。知情人士指出，原因之一源於去年北市警破獲地下兵工廠，查獲45把各式槍械，分局長回報局長張榮興不實訊息，爭搶「首功」釀禍。

北市警方去年10月在桃園破獲地下兵工廠，逮捕四海幫海潤堂主鍾明靜，並於其住處、刺青店、倉庫，起獲8長、37短共45把各式重裝槍械、1千9百多顆子彈，為北市近年破獲最大宗兵工廠。

知情人士指出，北市某分局才是掌握此地下兵工廠線索的「首功」主辦單位，專案小組為避免曝光，與北投分局共辦，由北投分局向桃園地檢署聲請搜索票，基層刑警賣命驚險查獲大批槍枝，回報長官後，北投沈姓分局長與偵查隊長，火速趕往抓槍現場，沈姓分局長第一時間回報北市警局長「喜訊」卻提供錯誤訊息，一度讓局長誤會北投才是首功，甚至頒獎鼓勵。