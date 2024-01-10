藏身苗栗偏遠山區製毒 新北警步行登山扣250公斤毒品

39歲周姓男子為牟取販毒利益，在苗栗縣山區承租豪華農舍自製K他命毒品，為避免遭查緝均於深夜時戴著防毒面具製毒，並自備氧氣罐以備不時之需。新北市刑大獲報展開蒐證，為防打草驚蛇均步行登山，去年底見時機成熟前往攻堅，當場逮捕周男等2人並起出250公斤成品及半成品K他命，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，新北市刑大接獲線報，39歲周姓男子涉嫌成立販毒集團，周男為增加獲利竟起意自行製毒，看中山區人車罕至，於是透過租屋網站承租苗栗縣山區內一棟透天豪華農舍，並對房東誆稱從事賣滷味工作。隨後在農舍內使用燒杯、加熱器及抽濾設備等器具製造K他命毒品。

周男為避免遭人發現，均晝伏夜出等待夜色降臨時，再配戴防毒面具開始製毒，並隨時備有純氧氣罐以備不時之需。新北市刑大獲報與苗栗縣警察局成立專案小組共同偵辦，因該農舍附近少有人經過，警方為避免打草驚蛇，全員均步行登山並配合嫌犯作息徹夜蒐證。

警方去年底見蒐證完成時機成熟，趁周男等人完工後酣酣大睡時，持搜索票一舉破門攻堅，成功逮捕正在睡夢中之周男及另1名共犯，並查扣K他命成品約68公斤、液態半成品約182公斤、原料約11公斤及製毒器具等證物，還有大批等待結晶之半成品(俗稱滷水)，所幸這些毒品尚未流入市面就被警方緝獲。

警方將周男等2人帶回偵訊，詢後依毒品罪嫌將周男等2人移送法辦，並將持續追查毒品上下游。新北市警局毒品查緝溯源中心表示，製造第三級毒品K他命可處7年以上有期徒刑之重罪，並可併科1千萬元以下罰金，呼籲切勿因牟取不法利益而存在僥倖心理。

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