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台南88槍擊案審結...僅槍手孔祥志全認罪 定明年2月宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿，並涉依槍砲罪起訴洪等8人，今下午辯論終結，除孔祥志全部認罪外，洪政軍、王文宗僅認藏匿人犯罪嫌，請求法官從輕量刑。

案經8個月審理，去年底選前期間，震驚全台的88槍擊案，下午辯論終結，審判長諭知相關卷證複雜，且被告人數眾多，預定明年2月20日宣判。

洪政軍、孔祥志、王文宗外，同列被告李奇漢、郭建彰、楊展華、謝俊誠、蔡金郎等人均到庭，並由各自律師為其辯論。

面對外界關切槍枝問題，檢方認為，孔祥志於2月間聲押庭、借訊時，並其所持作案用衝鋒槍表示不知型號，事後辯稱開槍為PCC衝鋒槍，並非MP5衝鋒槍並不可採。惟依孔扣押手機內甲槍照片及謝俊誠手機內丙槍照片，經鑑定人鑑定2槍有6處特徵一致，應是同一槍枝。

檢方起訴指洪政軍、孔祥志等8人均涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有槍枝、未經許可持有子彈罪嫌、恐嚇危害安全罪嫌及行使偽造特種文書罪嫌，從一重持有槍枝罪嫌處斷。

此外，李奇漢要求不知情林男燒燬孔祥志衣物另涉湮滅刑事證據罪嫌，同一行為而觸犯數罪名，請從一重槍砲彈藥刀械管制條例處斷。

王文宗、楊展華、郭建彰及洪政軍另涉藏匿人犯罪嫌。王及洪事後安排偷渡、提供支援，請從一重槍砲彈藥刀械管制條例處斷。楊展華、郭建彰所犯藏匿人犯罪，與槍擊案持有槍枝等罪，分別起意，行為互殊，請予分論併罰。

洪政軍向法官求情，指認藏匿人犯，但配合調查，事後也感到自責，未能勸說孔祥志自首，協助逃往大陸，實在很對不起，希望法官給他改過自新的機會。至於其他案情，他並不知情，請法官明察還他清白。

王文宗的律師表示，王當時被動接受洪的聯絡，與洪政軍、孔祥志在大陸見面，泡茶、吃飯出自禮儀文化，至於提供自己與身分證合影，提供洪申辦微信帳號，如同洪供詞，沒辦成就被抓了，王並沒有資助兩人行為。

洪政軍的律師認為，有關槍枝部分，鑑定證人供詞不一致，指同一把槍，可能同一把槍，再到不能百分之百確認，證詞不可信。且取槍楊、謝證詞也未對該槍試射，無法確認有無殺傷力，不知是否與作案槍枝為同一把槍，罪證有疑，應有利於被告，在槍砲部分應判無罪。

孔祥志的律師說，孔祥志對槍砲、恐嚇危安及偽造特種文書等均坦承犯行，請法官酌情從輕量刑。

震驚全台的88槍擊案，今天下午辯論終結，審判長諭知卷證複雜，被告人數眾多，預定明年2月20日宣判。圖／讀者提供
震驚全台的88槍擊案，今天下午辯論終結，審判長諭知卷證複雜，被告人數眾多，預定明年2月20日宣判。圖／讀者提供

洪政軍 槍枝 王文宗

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