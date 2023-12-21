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影／網路群組賣「糖果」台中藥頭穿內褲交易遇警吃土

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局今年發現交友軟體「BAND」有歹徒以「糖果」為暗語，涉嫌販售安非他命，經報請檢察官實施誘捕偵查後，喬裝買家約出藥頭交易，陸續溯源，破獲7層販毒網路，帶回涉案張姓男子等7人，其中吳姓藥頭趕著交易，穿著內褲跑出家門，被警方逮個正著，壓制在地，台中地檢署近日偵結，將張等7人依毒品罪嫌起訴。

第二警分局偵查隊在今年4月間網路巡邏時，發現年輕族群愛用的交友軟體「BAND」，有歹徒在「就是愛呼愛執著」群組裡，以帳號「漂泊人生」，發布「台中需要糖果的私」，以「糖果」為暗語，販售安非他命，警方報請台中地檢署檢察官實施誘捕偵查後，先約出陳姓男子（28歲）交易，當場查獲少量安非他命。

警方陸續溯源，前往太平區一處住宅區，查獲第二層吳姓藥頭（36歲），吳因只與熟悉的藥腳交易，警方透過管道在今年5月初約出吳時，吳不疑有他，僅穿一條內褲，上半身赤裸即出門交易，沒想到被警方逮個正著，壓制在地，十分狼狽，當場查獲10公克安非他命，市價約2.5萬元。

全案再陸續溯源7層，一路至桃園、新北等地，查獲張姓男子（35歲）等5人，警詢後將張等7人依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊畢命涉案人以3至5萬元交保，台中地檢署近日偵結，以毒品罪嫌起訴張等7人。

第二分局在此呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，依毒品分級程度處罰，最重可處死刑或無期徒刑，警察機關將持續嚴打販毒，不法分子切勿認僥倖以身試法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市第二警分局網路巡邏，循線查獲張姓男子等7名藥頭，查扣涉案手機、現金、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局網路巡邏，循線查獲張姓男子等7名藥頭，查扣涉案手機、現金、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局網路巡邏，循線查扣張姓男子等7名藥頭，其中吳姓藥頭落網時，僅穿一條內褲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局網路巡邏，循線查扣張姓男子等7名藥頭，其中吳姓藥頭落網時，僅穿一條內褲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局網路巡邏，循線查扣張姓男子等7名藥頭，其中吳姓藥頭落網時，僅穿一條內褲。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局網路巡邏，循線查扣張姓男子等7名藥頭，其中吳姓藥頭落網時，僅穿一條內褲。記者陳宏睿／翻攝

毒品 糖果 藥頭

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