影／高雄非行少年駕車見警棄3友人 自撞電桿想逃遭制伏

高雄少年駕車見警攔查拋棄3友人逃逸 自撞電桿遭制伏。記者石秀華／翻攝 游姓少年今晨無照駕車搭載2男1女的友人，行經高雄市三民區一處路口，因未繫安全帶遭保大巡邏警網攔查，趁警方盤查3友人時，上車發動引擎逃逸，駛離300公尺自撞電線桿被警方壓制逮捕。游稱因受感化教育，不願返回才心虛逃離。

保安大隊特勤中隊警組今天凌晨3時15分許執行線上熱區、熱點巡邏勤務，在高雄市三民區鼎力與金山路口，發現一輛轎車駕駛疑未繫安全帶違規，於是趨前示意駕駛路邊停車受檢。

當時車內駕駛游姓少年和林姓男子（18歲）及另名少女和少年均下車受檢，但游姓少年神情緊張，趁員警盤查其他3名友人時，伺機上車發動引擎，警員張明輝眼一度揪住游，但仍被游掙扎駕車駛離。

游逃逸約300公尺，在金山路自撞路邊電線桿，下車逃逸時，被尾追在後的警方壓制逮捕。游聲稱，因正接受感化教育，不想返院才逃逸。

警方一一盤查車上人身分，發現林男持有K他命殘渣，將他帶返隊部驗尿，另游男則解送高雄少年法院歸案；另依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項無照駕駛的違規行為，開出可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。