不滿分手將女友砍死 專家教你如何遠離恐怖情人

彰化溪州鄉賴姓男子不滿女友要分手及要不到錢，竟夥同小弟將女友砍死，大葉大學心理學助理教授施建彬表示，恐怖情人通常以自我為中心，情緒也易失控，遇到恐怖情人一定要趁早遠離，但不能急就章，最好不要獨自面對，應尋求外界和其他人的協助，才能以時間換取空間解決。

50歲賴姓男子不滿47歲鄭姓女友提分手，又向鄭家要錢未果，昨天夥同小弟在果園以西瓜刀將鄭女殺害，家人難過說，鄭女對賴男很好，但賴男動不動就發脾氣恐嚇，常威脅死者「要一起死」，就連過去交往的其他女友也曾被賴男打到重傷。

大葉大學休閒事業管理學系助理教授、社會心理學博士施建彬表示，恐怖情人通常會有些特質，例如想法極端、情緒管理不好、自我為中心、控制慾強，如果發現自己的情人有這種特質，甚至出現暴力傾向，就要遠離，盡早尋求專業協助，或是報警以家暴防治處理。

施建彬表示，恐怖情人通常對一些「負向訊號」反應慢，例如女友想離開他，說兩人個性不合，但他會說「這些都不重要，我會改，這不是理由」，對於女友的疏離，也選擇「忽略」，等到女友正式提分手，才認為「女友怎麼可以這樣？」、「怎麼可以突然移情別戀」。

「有問題的人格特質是長久形成的」施建彬表示，要改變這樣的人短時間很難，情緒管理不佳的人往往在衝動下做出原本沒預期的事，等到理性回來時，要再挽回已來不及。