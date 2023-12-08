影／新北兩少年為女爭風吃醋隔空互嗆 大哥幫出氣槍傷少年遭辦

張姓少年與沈姓少年共同追求一名少女，日前張姓少年向愛慕少女說了一句「不要跟他在一起」，惹怒沈姓少年認為他在從中作梗，沈少向大哥謝男訴苦。昨天晚上謝男帶著沈少及一把空氣槍，驅車來到張男新北新莊住處旋即開槍射擊，造成張姓少年左耳紅腫。陳男逞凶旋即開車離去，警方獲報以車追人，2小時後循線逮人依法究辦。

據了解，張姓少年與沈姓少年彼此熟識，近來兩人共同要追求一名少女。未料，日前張姓少年突向愛慕少女說了一句「不要跟他在一起」，這話輾轉傳到沈少耳裡，沈少認為他為了追愛罔顧道義從中作梗，遂向大哥謝男訴苦。

昨天晚上8時41分左右，謝男帶著沈少及一把空氣槍，驅車來到張男位於新北市新莊區住處，謝男持槍下車，見張少及其兩友站在大門口聊天，二話不說先嗆了一句「你們兩個不要過來」，旋即朝著張少臉部射擊，造成張少左耳紅腫滲血，謝男逞凶後隨即驅車離開。