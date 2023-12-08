影／新北兩少年為女爭風吃醋隔空互嗆 大哥幫出氣槍傷少年遭辦
張姓少年與沈姓少年共同追求一名少女，日前張姓少年向愛慕少女說了一句「不要跟他在一起」，惹怒沈姓少年認為他在從中作梗，沈少向大哥謝男訴苦。昨天晚上謝男帶著沈少及一把空氣槍，驅車來到張男新北新莊住處旋即開槍射擊，造成張姓少年左耳紅腫。陳男逞凶旋即開車離去，警方獲報以車追人，2小時後循線逮人依法究辦。
據了解，張姓少年與沈姓少年彼此熟識，近來兩人共同要追求一名少女。未料，日前張姓少年突向愛慕少女說了一句「不要跟他在一起」，這話輾轉傳到沈少耳裡，沈少認為他為了追愛罔顧道義從中作梗，遂向大哥謝男訴苦。
昨天晚上8時41分左右，謝男帶著沈少及一把空氣槍，驅車來到張男位於新北市新莊區住處，謝男持槍下車，見張少及其兩友站在大門口聊天，二話不說先嗆了一句「你們兩個不要過來」，旋即朝著張少臉部射擊，造成張少左耳紅腫滲血，謝男逞凶後隨即驅車離開。
警方獲報以車追人循線在兩小時逮捕謝男，並在其車內查扣2把空氣槍及塑膠BB彈2粒，一併帶回偵辦，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言