他買毒賒帳8000元...不想付錢 自導自演黑吃黑 警傻眼：報警抓自己

馮姓男子是吸毒人口，日前跟藥頭買10包愷他命托推沒錢，成功賒帳8000元，他賒帳後異想天開「黑吃黑」，故意弄丟1包毒品在人行道上，報警後跟藥頭說「我被警察抓了」，想藉此不付8000元債務。警方調閱監視器畫面，發現「丟毒品的人就是報案人馮男」，事後持拘票逮捕送辦；檢方複訊3萬元交保。

北市文山一警方日前獲報，馮男（30歲）稱在文山區和興路人行道上看到一包毒品，員警大驚立刻趕抵，果真在場看到一包夾鏈袋，夾鏈袋內有數包小夾鏈袋，裝有不明白色結晶體。

警方正要下車查看，馮男突然騎車到員警面前，說他就是報案人，要求警方查看是不是毒品，期間還不斷拍照「存證」，員警感覺怪異，抄登他身分資料後，把夾鏈袋帶回派出所檢驗。

夾鏈袋內白色結晶體經檢驗有愷他命反應，警方同時查詢馮男身分，發現他有毒品前科，懷疑不單純，循線調閱監視器畫面找「是誰弄丟毒品」，沒想到畫面明確拍下「就是馮男自己丟棄」，立刻搜集事證，向檢察官聲請拘票逮人。

警方事後在新北新店住處逮捕馮男，查獲毒品咖啡包1包、愷他命1包、手機2支等證物，他坦承犯行，供稱跟藥頭買10包毒品成功賒帳8000元，但就是不想付錢，才突發奇想自導自演「黑吃黑」故意丟棄1包，再跟藥頭說「被警察抓了」，藉此不付8000元債務，警詢後被依毒品罪嫌送辦；檢方訊後3萬元交保。