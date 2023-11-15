紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫因持有大麻，新北市刑大接獲檢舉情資今天上午前往吳祖倫位於台北市大安區豪宅查緝，起獲大麻煙油及大麻花等共230公克、迷幻磨菇與第二級毒品西洛西賓成分巧克力3包。警方另外也到許姓女子住處查緝，查獲5公克大麻。詢後將採集2人尿液送驗並依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，吳祖倫家中經營紡織事業，在中國、越南等地皆有廠房，美國知名服飾品牌A&F也是吳家的客戶。身為富二代的吳祖倫大學時到美國念書，曾旅居美國10多年。返台後於2013年與4名合夥人創立台虎精釀股份有限公司。

新北市刑大接獲檢舉有人持有及吸食大麻，警方上周先逮捕百萬網紅Joeman、蕾拉及湯宇夫妻涉毒，今天清晨7時許再度持搜索票前往吳祖倫位於台北市大安區仁愛路豪宅查緝。尚在睡夢中的吳祖倫前來應門後，警方隨即出示搜索票進入查緝，在客廳紅酒櫃抽屜裡面查獲大麻、迷幻蘑菇及西洛西賓成分巧克力等毒品，在搜索過程中吳祖倫神情平靜全程配合，妻子及小孩也都在家，吳祖倫還央求警方盡量不要吵到家人，隨後被警方帶回新北市刑大偵詢。

吳祖倫警詢時供稱，2012年在美國第一次吸食，但近1年多來因小孩剛出生已經沒有吸食了。大麻是朋友提供，卻未供出朋友姓名。警方依規定對吳祖倫及另1名被逮捕的許女採集尿液化驗，詢後依毒品罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

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警方詢後將吳祖倫移送法辦。記者黃子騰／攝影