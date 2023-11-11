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員警持槍訓練照貼限動被批不妥 網友反擊「靶場有什麼秘密？」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

有網友在臉書社群貼文指出，疑似有保四警員將持槍射擊訓練的畫面，po到個人限時動態，被認為不妥，還要保四長官管一管，但網友對此意見兩極，有人認為「私人不公開現動不應被公開檢討」、「警察分享訓練內容，有什麼違法犯紀？」

保四指出，經了解確實是保四學員將訓練射擊畫面分享到自己的IG限動，後來發現引起討論後已自行將貼文拿下，在訓練射擊場內並沒有明訂禁止拍照，有時拍照可讓學員了解自己握槍姿勢正確與否，不過若照片造成負面影響，就應避免。

網友在臉書「靠北police」截圖貼文指出「靶場安全守則與注意事項保寶們不懂？可以這樣在靶場錄影又丟到限時動態？管管吧保四的官們」，照片可見有人持槍射擊的畫面，且看起來是由密錄器拍攝下來，貼文網友不認同員警將持槍射擊畫面分享在社群。

網友也紛紛發表意見，認為「年輕人愛現嘛」、「這種事情無傷大雅吧」、「靶場有什麼秘密必須保密個資外洩？」，不過也有網友說「學校教官在我們畢業時跟我們說要低調、低調、再低調」。保四指出，學員已自行拿掉貼文，不至於會處分，會提醒要更加謹慎。

員警將持槍射擊訓練的畫面貼到自己的限時動態，被網友截圖po在臉書「靠北police」質疑不妥。圖／翻攝靠北police
員警將持槍射擊訓練的畫面貼到自己的限時動態，被網友截圖po在臉書「靠北police」質疑不妥。圖／翻攝靠北police

社群 警察 限時動態

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