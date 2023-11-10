基隆巡佐買毒供「女線人」 兩人過從甚密檢警搜索住處

基隆市警察局第二分局黃姓巡佐涉嫌向汪姓藥頭購買價值2萬多元安非他命，無償轉讓林姓女毒蟲，還登入警政系統非法查詢的他人個資洩漏給藥頭，檢方以涉嫌販賣毒品、洩密罪嫌向法院聲押，法官裁定收押禁見。檢警查出黃姓巡佐與女線民林女過從甚密，警方還曾到林女住處搜索，但沒有查到毒品。

第二分局交通組黃姓巡佐（50歲）昨天深夜遭法官以有串證、逃亡之虞裁定收押禁見，基隆市警察局今天凌晨表示，黃員影響警譽重大，記2大過免職；另追究黃員直屬長官監督不周責任，交通組鄭姓組長改調非主管職務，並記過2次，分局長張澤銘記過1次，維護警譽。

刑大偵二隊7日查獲汪姓藥頭時在其手機發現藥腳名單時，看到黃姓巡佐的名字，經比對並非同名同姓，確認是黃姓巡佐。警方報請檢方指揮偵辦，搜索黃姓巡佐辦公室、宿舍、交通工具及林姓女友人住處，但沒有查獲毒品、吸食器。

汪姓藥頭向警方供稱，今年7月賣約2萬多元安排他命給黃姓巡佐，但並沒有當場收到錢。黃姓巡佐向檢警說，林女（40多歲）是他的女線人，坦承確有向汪男買毒後交給林女，「只是幫忙調而已」，他沒有吸食，並說她是朋友、女線人關係。

檢警追查，黃姓巡佐結識林姓女子後過從甚密，除分局外，常出入她家，因此有去搜索林女住處。檢警目前查出黃姓巡佐是個人行為，並無其他員警涉案，犯案期間也不長。

檢警查出黃男今年8月、10月間，多次利用不知情警二分局警員，填載不實用途後，登入警政署內部查詢系統，非法查詢蒐集他人年籍、犯罪前科等個人資料。

黃姓巡佐取得他人個資後，傳送洩漏給藥頭。黃男今年8月間，還曾將分局執行取締酒駕擴大臨檢專案實施時間、區段告知藥頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885