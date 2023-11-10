購毒轉賣還洩密藥頭 巡佐遭收押 將記兩大過免職

基隆市警二分局黃姓巡佐涉嫌向汪姓藥頭購買第2級毒品甲基安非他命，再轉賣給女性友人。黃還涉嫌利用不知情警員，登入警政系統非法查詢的他人前科等個資，以及分局擴大臨檢勤務資訊告知汪男。檢察官昨晚偵訊後向法院聲請羈押，裁定收押禁見。

市警局今天凌晨表示，將陳報警政署停職、記兩大過免職，交通組鄭姓組長改調非主管職務，後續再從嚴追究相關主管考監責任。

基隆市警一分局先前查辦毒品案，檢警擴大偵辦，溯源追查幕後毒品集團成員。市警局刑事警察大隊追查汪姓藥頭的藥腳名單時，看到黃姓巡佐的名字，經比對並非同名同姓，正是目前任職警二分局的內勤巡佐。

基隆地檢署檢察官何治蕙指揮基隆市警察局督察科靖紀小組、市刑大及警二分局共同偵辦，拘提黃姓巡佐，尿液採檢呈陰性反應。黃前天拒絕夜間偵訊，警方昨天下午完成筆錄製作後，將全案移送檢方偵辦。

檢警查出黃姓巡佐涉嫌向藥頭購買甲基安非他命，並疑將買來的毒品販售他人。檢警還查出黃男今年8月、10月間，多次利用不知情警二分局警員，填載不實用途後，登入警政署內部查詢系統，非法查詢蒐集他人年籍、犯罪前科等個人資料。

第二分局長張澤銘今天凌晨表示，黃員遭到收押，知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，將依警察人員人事條例陳報內政部警政署核定停職，並記兩大過免職。該單位鄭姓組長改調非主管職務，後續並視偵審結果從嚴追究相關主管考監責任。展現淨化警察團隊決心，以維警譽。