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巡佐與藥頭互動頻繁...涉購毒轉賣代查個資 檢今晚聲押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警二分局黃姓巡佐涉嫌向汪姓藥頭購買第2級毒品甲基安非他命，再轉賣給女性友人。黃還涉嫌利用不知情警員，登入警政系統非法查詢的他人前科等個資，以及分局擴大臨檢勤務資訊告知汪男。檢察官今晚偵訊後，向基隆地方法院聲請將黃男羈押禁見。

基隆市警一分局先前查辦毒品案，檢警擴大偵辦，溯源追查幕後毒品集團成員。市警局刑事警察大隊追查汪姓藥頭的藥腳名單時，看到黃姓巡佐的名字，經比對並非同名同姓，正是目前任職警二分局的內勤巡佐。

基隆地檢署檢察官何治蕙指揮基隆市警察局督察科靖紀小組、市刑大及警二分局共同偵辦，前晚拘提黃姓巡佐到案，尿液採檢呈陰性反應。黃拒絕夜間偵訊，警方今天下午完成筆錄製作後，將全案移送檢方偵辦。

檢警查出黃姓巡佐涉嫌向藥頭購買甲基安非他命，並疑將買來的毒品販售他人。檢警還查出黃男今年8月、10月間，多次利用不知情警二分局警員，填載不實用途後，登入警政署內部查詢系統，非法查詢蒐集他人年籍、犯罪前科等個人資料。

黃姓巡佐取得他人個資後，傳送洩漏給藥頭。黃男今年8月間，還曾將分局執行取締酒駕擴大臨檢專案實施時間、區段告知藥頭。

檢方今晚9點多以黃男涉犯個人資料保護法公務機關非法蒐集個人資料罪、公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪；涉犯刑法公務員登載不實準公文書罪、公務員洩漏國防以外秘密罪，以及違反毒品危害防制條例涉犯販賣2級毒品罪，因嫌疑重大，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基市警二分局黃姓巡佐涉嫌販毒等罪行，基隆地檢署檢察官今晚偵訊後，向基隆地方法院聲請羈押禁見。記者邱瑞杰／攝影
基市警二分局黃姓巡佐涉嫌販毒等罪行，基隆地檢署檢察官今晚偵訊後，向基隆地方法院聲請羈押禁見。記者邱瑞杰／攝影

毒品 基隆 藥頭

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