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高雄總鋪師家中藏千萬一粒眠 憲兵隊兩緝毒犬立功破案
高雄警方、憲兵隊聯合查毒，昨天下午鎖定50歲擔任廚師的林姓男子，前往林男大寮區住處攻堅，當場在屋內逮到林男，屋內起獲三級毒品一粒眠成品13公斤，估算市值至少逾千萬元，今移送檢方複訊後，因仍要追查毒品來源，檢方已向法院聲押，毒品來源擴大追查中。
據了解，林男在高雄市區經營的台菜餐廳，雖然家境小康，但為了賺取更多「外快」，利用自家透天厝經營毒品分裝場，取得一粒眠等成品後再分批銷售給下游藥頭。
高雄檢警軍上月初根據查獲的小藥頭向上溯源，掌握林男身分及分裝廠位置，歷經1個多月埋伏、蒐證，昨天由高雄憲兵隊、左營分局、高雄市刑大等單位共組專案小組展開攻堅。
因擔心林男將毒品藏在屋內角落或夾層，高雄憲兵隊罕見出動兩隻專業緝毒犬「瓦菲」、「瑞迪」協助辦案，經過逐層搜索，果然成功在頂樓雜物堆中發現林男藏匿的毒品粉末，由於毒品橘紅色外觀不起眼，若沒有緝毒犬協助，還一度被軍警人員誤解是食品原材料。
經過檢驗後，這批粉末呈現三級毒品一粒眠反應，總重達13公斤，估算價值至少逾千萬元，除可用於迷藥使用，還可出售給下游藥頭摻入毒咖啡包中使用。
檢警軍訊問後，林男坦承持有，今移送地檢署複訊，檢方認林男罪嫌重大，訊後聲押尚未獲准，至於毒品來源，辦案人員正從查扣事證向上溯源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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