圤智雨指控JKF女郎陳香菱涉不法 檢不起訴原因曝光

模特兒陳香菱。圖／報系資料照片 前成人片導演圤智雨（原名郭震宇）去年數次在臉書及IG發文，指控JKF女郎兼模特兒陳香菱涉嫌詐騙及吸毒等行為、JKF公司是犯罪天堂，陳香菱提告郭震宇涉嫌公然侮辱及加重誹謗。台北地檢署今偵結，檢方認定，陳香菱身為演藝人員，屬於公眾人物，圤智雨根據事實延伸評論，因罪嫌不足，圤智雨獲不起訴處分。

事件源於，去年圤智雨數次在臉書粉專發文，張貼陳香菱未修圖的照片，並指摘JKF女郎公司成員有當小三、詐騙、賣淫或施用毒品的情形，認為該公司是犯罪天堂。

陳香菱認為，圤智雨的評論已損害她及公司的社會評價，提告圤智雨涉犯公然侮辱及加重誹謗等罪嫌。

不起訴書指出，圤智雨否認犯行並辯稱，他發表陳香菱未修圖的照片，只是為了抒發己身感受；至於對於陳香菱的評論，均來自媒體報導，並非空穴來風。