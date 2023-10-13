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被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

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「越南李若彤」變應召站女主人 主嫌還帶她及小孩風光回越南

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局前天晚上掃蕩豔名遠播的鑽石大樓，逮捕經營應召站的陳姓主嫌；陳嫌女友是22歲阮姓女子，由於長相艷麗，被稱為「越南李若彤」，她原本以觀光名義來台賣淫，被陳嫌看上後成為女友，兩人不但時常遊山玩水，還生下一子，陳嫌對她十分信任，讓她管理應召站的越南姊妹，收入也交給她保管，阮女被抓時，包包內還有應召站的36萬元。

阮女約三年前來台，加入陳嫌的應召站後，因為長相、身材一流，迅速成為頂級紅牌，陳嫌注意到阮女，多次相處後乾脆包養對方，阮女升格成為應召站女主人。

三年下來，阮女為陳嫌生下一子，陳嫌對「越南李若彤」相當疼愛，帶她四處遊玩，不但到網紅店消費打卡、看夜景，陳嫌還帶阮女、小孩回越南，招待對方家人到越南的水上樂園玩耍吃飯，看起來相當風光，完全是孝順女婿的模樣。

陳嫌對阮女的付出，也換來阮女對陳嫌事業上的幫助，由於陳嫌經營的應召站以越南女子為主，阮女不但幫忙陳嫌管理應召站的越南女子，看到不錯的同鄉，還會幫忙遊說對方下海，前晚被抓的27名賣淫女子，有三分之一就是由阮女介紹進入應召站工作。

陳嫌與阮女被逮，阮女因逾期居留，目前已移交移民署收容，未來將遣返越南。

陳姓主嫌的阮姓女友，因神似港星被稱為「越南李若彤」。記者廖炳棋/翻攝
陳姓主嫌的阮姓女友，因神似港星被稱為「越南李若彤」。記者廖炳棋/翻攝
陳姓主嫌和女友「越南李若彤」看夜景。圖/網友提供
陳姓主嫌和女友「越南李若彤」看夜景。圖/網友提供

應召站 越南 女友 賣淫 包養

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