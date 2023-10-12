影／宜警掃蕩近百件毒品 這藥頭把夜市娃娃機店當毒倉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

近年來吸食使用彩虹菸、毒咖啡包及k他命等毒品的年齡層有下降趨勢，宜蘭縣警察局執行安居緝毒專案，發現在夜市裡人來人往的娃娃機店，竟成了藥頭藏毒的倉庫，警方抓到藥頭時發現他身上一大串娃娃機鑰匙，追出他把毒品及原料藏在機台裡，行徑囂張。

警方調查，宜蘭市東門夜市人潮如織，即便店家負責人拿鑰匙一一開啟娃娃機下方的箱子，一般人也只以為取出錢幣或膠帶等維修機具，未料，錢箱裡暗藏「彩虹菸」毒品及製毒原料，藥頭就連毒品交易也在夜市，把娃娃機店當成藏置毒品的倉庫及交易站。

宜蘭縣警局刑警大隊配合全國安居緝毒專案，9月11日至10月10日掃蕩各類毒品共96件，逮捕38名藥頭及73名毒品犯嫌外，還查扣第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命、毒咖啡包、彩虹菸共18.24公斤。

警方查緝發現年輕族群偏好彩虹菸、咖啡包和電子菸彈等毒品，「彩虹菸」是多種毒品剩料混雜而成，價格便宜，但品質極差，有時還摻入色素，吸食時可以產生彩虹般的煙霧，嚴重殘害身體。

另外愷他命（K他命）仍算是市場主流，警方配合專案執行「主題式查緝-掃蕩第三級毒品愷他命」共查獲300公克，販賣、吸食及持有愷他命案件有26人。　　

縣警察局長林武宏表示，毒為萬惡之首，近年來毒品犯罪如病毒不斷進化，新興毒品更是透過各種炫麗包裝、多元管道行銷，侵蝕危害社會大眾，警方將持續加強查緝，掃蕩各類毒品源頭供應管道，瓦解販毒組織及幫派危害。

宜蘭縣警局刑警大隊配合全國安居緝毒專案，掃蕩各類毒品共96件，逮捕38名藥頭及73名毒品犯嫌，查扣第一級毒品海洛因、二級毒品大麻、安非他命、毒咖啡包、彩虹菸共18.24公斤。圖／警方提供
宜蘭縣警局刑警大隊配合全國安居緝毒專案，掃蕩各類毒品共96件，逮捕38名藥頭及73名毒品犯嫌，查扣第一級毒品海洛因、二級毒品大麻、安非他命、毒咖啡包、彩虹菸共18.24公斤。圖／警方提供
警方查扣「彩虹菸」，近年來受到年輕吸毒族群喜愛。圖／警方提供
警方查扣「彩虹菸」，近年來受到年輕吸毒族群喜愛。圖／警方提供
警方查扣的大麻。圖／警方提供
警方查扣的大麻。圖／警方提供
警方查扣的電子菸彈，年輕吸毒者愛用。圖／警方提供
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毒品 娃娃機 藥頭

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