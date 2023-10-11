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台南油漆工設局黑吃黑 持千元假鈔買安毒被判3年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南吳姓油漆工前年9月透過薛姓友人購買安非他命，同意以38萬交易安非他命250公克，卻竟持千元假鈔支付汪姓賣家，汪不甘受騙找上薛強迫簽下40萬本票抵債。警方受理薛男報案，在吳住處查獲毒品等物，法官認吳犯意圖販賣而持有毒品等罪應執行3年10月。至於中間人及賣家另案審理。

判決指出，吳姓油漆工透過薛男於前年9月3日晚間10時許，以LINE通訊軟體聯繫王姓男子，稱欲購買安非他命，再由王轉告汪，同意以38萬元交易安非他命250公克，並約定在永康區某超商對面路邊交易。

吳男翌日凌晨5時47分許，駕車抵達交易地點，由汪獨自坐上吳的轎車，吳交付千元假鈔38萬元給汪，汪誤信為真，將安非他命250公克交給吳。

汪完成交易後，驚覺吳所交付的均為假鈔，因追趕吳未果，與王等人共同將薛帶往汽車旅館並簽立40萬元本票。薛不甘受害，報警處理。

警持搜索票，9月12日下午3時25分許，在吳住處搜索，當場查扣卡西酮、K他命、喵喵咖啡包、大麻、非制式子彈45顆等物。

台南地院審理時，吳坦承不諱，與薛等人於警詢及偵查中的證述均大致相符，搜索現場及扣押物品照片、濫用藥物成品檢驗鑑定書及吳手機數位採證鑑定報告等佐證。

台南地院審酌，吳前因持有第三級毒品、搶奪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經法院論罪科刑並執行完畢，卻仍不思警惕，仍再犯本案犯行，很不應該。又參酌吳持有毒品種類及數量、子彈數量，吳於本院審理時終能坦承犯行的犯後態度等一切情狀，分別量處其刑。

法官認吳犯意圖販賣而持有第三級毒品罪處3年6月；又犯持有第二級毒品罪處3月；又犯非法持有子彈罪處5月並科罰金5萬元；又共同犯詐欺取財罪處8月。有期徒刑得易科罰金部分應執行6月；不得易科罰金部分應執行3年10月。

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台南地院認吳男犯意圖販賣而持有第三級毒品罪、持有第二級毒品罪、非法持有子彈罪、詐欺取財罪等，得易科罰金部分應執行6月，不得易科罰金部分應執行3年10月。圖／本報資料照
台南地院認吳男犯意圖販賣而持有第三級毒品罪、持有第二級毒品罪、非法持有子彈罪、詐欺取財罪等，得易科罰金部分應執行6月，不得易科罰金部分應執行3年10月。圖／本報資料照

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