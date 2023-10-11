影／「背包狂人」創辦人不滿板凳包被抄襲 特戰背景改良遙控裝置縱火遭逮

「背包狂人」創辦人劉姓男子疑不滿同業「J-TECH翔穩軍品」販售的板凳包涉嫌抄襲，日前佯裝顧客上門，趁隙把遙控點火裝置塞入戰術背包內，再鎖定打烊後遙控引爆。警方根據監視器畫面和店家說詞，昨天晚上持票至桃園逮人，查獲遙控裝置、電線等證物，劉男否認犯行稱「不是我幹的」，但物證明確，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

警、消7日晚上8點43分獲報，內湖區瑞光路上的翔穩軍品發生火警，趕抵近半小時撲滅火勢，當下是打烊時間無人受傷，但店內數件戰術背包等物品遭燒毀，財損數十萬元。消防隊起初以為是電線走火，孰料隔天火調人員割開背包，發現有不明黑色遙控點火裝置，認定人為縱火。

內湖警方獲報縱火案調查，翔穩軍品老闆根據員工說詞後，調閱監視器畫面發現，當天晚上「背包狂人」創辦人劉姓男子有到店光顧，待了約15分鐘買了一個手機包離去，由於他是最後一名客人，又近期對方才臉書指控店內販賣的板凳包涉嫌仿冒抄襲，懷疑是他犯案。

警方循線調查，發現劉男購物後開車在附近閒晃，有等待動作，且店家起火前劉男車輛正好經過店家，向士林地檢署聲請搜票、拘票，於昨天晚上近7點至桃園楊梅山區住處逮捕劉男。

劉男當時在屋內看電視，見警察上門配合偵辦，警方在住家查獲犯案當天衣物、帽子、拖鞋、背包，以及點火裝置電子遙控器、電線、焊槍、鉗子、電火布等物證。

劉男警詢時否認犯行，托推「不是我幹的」，供稱當天只是要去看被仿冒的板凳包物品實況，光顧後在店內買了手機包就離去，但由於屋內查獲的衣物跟案發當下拍攝到的衣物吻合，且劉男車輛「反常」停留在翔穩軍品店附近許久，警詢後仍依公共危險罪嫌送辦。

據悉，該遙控點火裝置在網路上約500元就能買到，以「點燃煙火」為主要功能，遙控距離最遠100公尺；劉男有特戰背景，疑購買後「自行改良」成功縱火。

據了解，背包狂人劉男跟翔穩軍品老闆許姓男子是舊識，過去更有合作關係，由翔穩軍品幫忙背包狂人生產製作戰術背包，孰料近期因板凳包事件雙方各執一詞，4日劉男經營的「狂人聚落軍規戶外」臉書粉專在貼文指控J-Tech販售未經授權的板凳包，而翔穩軍品也在臉書粉專澄清反擊遭故意散發不實訊息，事後翔穩軍品提告妨害名譽、詐欺罪。