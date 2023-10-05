越籍男趁「擴大自行到案」返國 9月又來台跳機趁無人看管跑了

46歲越南籍男子吳孟江（VO MONG GIANG）3年前以探親名義來台逾期停留，見移民署今年2月間推動「逾期居留擴大自行到案」免繳鉅額罰款，於是向專勤隊自首後返越，詎料，吳男9月未申請簽證即來台，等候原班機遣返時，卻趁無人看管之際，沿接駁電車軌道逃離，當日傍晚5點在中壢落網，桃園地檢署偵結，依涉嫌違反入出國及移民法案件起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，越南籍吳姓男子2020年1月13日自越南來台探親，卻一直逾期居留未歸，見今年移民署自2月1日至6月30日推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，採取免收容、低罰鍰、不管制等措施，於是在2月6日趕緊向移民署中區事務大隊新竹專勤隊自首，也遭移民署管制不得以免簽證方式入境，吳男於2天後搭機返回越南。

起訴內容說，今年9月7日上午吳男未申請簽證又搭乘越捷航空VJ-840班機來台，經移民署國境事務大隊在桃園機場查獲並拒絕入境，責付台灣虎航公司照護，並安排他搭乘萬堅7點起飛的越捷航空原班遣返回越南胡志明市。

經台灣虎航先行保管吳男的護照和行李後，將吳安置於轉機櫃檯等候遣返班機，詎料，吳明知其未經許可入國，竟趁無人看管之際，當天中午12點14分跑到桃機第二航廈南邊接駁電車月台，自電車車廂籍月台門間隙縫穿越至軌道後，沿軌道步行翻越第二航廈中央車道右方管制區圍籬後，到計程車招呼站，搭乘排班計程車前往中壢。