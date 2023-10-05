快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

越籍男趁「擴大自行到案」返國 9月又來台跳機趁無人看管跑了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

46歲越南籍男子吳孟江（VO MONG GIANG）3年前以探親名義來台逾期停留，見移民署今年2月間推動「逾期居留擴大自行到案」免繳鉅額罰款，於是向專勤隊自首後返越，詎料，吳男9月未申請簽證即來台，等候原班機遣返時，卻趁無人看管之際，沿接駁電車軌道逃離，當日傍晚5點在中壢落網，桃園地檢署偵結，依涉嫌違反入出國及移民法案件起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴指出，越南籍吳姓男子2020年1月13日自越南來台探親，卻一直逾期居留未歸，見今年移民署自2月1日至6月30日推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，採取免收容、低罰鍰、不管制等措施，於是在2月6日趕緊向移民署中區事務大隊新竹專勤隊自首，也遭移民署管制不得以免簽證方式入境，吳男於2天後搭機返回越南。

起訴內容說，今年9月7日上午吳男未申請簽證又搭乘越捷航空VJ-840班機來台，經移民署國境事務大隊在桃園機場查獲並拒絕入境，責付台灣虎航公司照護，並安排他搭乘萬堅7點起飛的越捷航空原班遣返回越南胡志明市。

經台灣虎航先行保管吳男的護照和行李後，將吳安置於轉機櫃檯等候遣返班機，詎料，吳明知其未經許可入國，竟趁無人看管之際，當天中午12點14分跑到桃機第二航廈南邊接駁電車月台，自電車車廂籍月台門間隙縫穿越至軌道後，沿軌道步行翻越第二航廈中央車道右方管制區圍籬後，到計程車招呼站，搭乘排班計程車前往中壢。

經移民署國境事務大隊人員追緝整個下午，根據監視器發現吳男搭乘的計程車，追蹤至中壢區，最後發現吳男躲在中壢區中山路某旅店，會同警方前往216號房逮獲吳男，並將他收容於北區事務大隊台北收容所中。

越南籍男子VO MONG GIANG因逾期居留，今年2月間趁移民署的「擴大自行到案」返國，詎料，今年9月初未申請簽證又來台，本欲原班機遣返卻遭他脫逃，桃園地方檢察署偵結，依未返入出國及移民法起訴，並向法院聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影
越南籍男子VO MONG GIANG因逾期居留，今年2月間趁移民署的「擴大自行到案」返國，詎料，今年9月初未申請簽證又來台，本欲原班機遣返卻遭他脫逃，桃園地方檢察署偵結，依未返入出國及移民法起訴，並向法院聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影

延伸閱讀

新北查獲電子菸製造工廠、菸彈市價近千萬

高雄車停到「假」紅線被拖走 撤罰還獲賠計程車錢

運將小心！詐騙集團新手法 計程車司機意外成車手

新住民族群文化不同 基檢攜手基隆專勤隊提升查賄能量

相關新聞

愛不到就開槍！男槍殺「關渡鹹粥」闆娘 士檢偵結起訴

周姓男子追求台北市「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘不成，持槍傷人致死，士林地檢署今偵結，依殺人、槍砲等罪嫌起訴周男，今午間將...

越籍男趁「擴大自行到案」返國 9月又來台跳機趁無人看管跑了

46歲越南籍男子吳孟江（VO MONG GIANG）3年前以探親名義來台逾期停留，見移民署今年2月間推動「逾期居留擴大自...

高雄18歲缺錢男求職當「詐欺專員」 高薪赴約收款慘被逮

高雄警方前天接獲民眾檢舉，疑有詐團車手在鳳仁路某超商內收受現金，員警火速前往當場逮捕現行犯18歲蔡姓男子，並和受害人66...

敗給美人計…欠債男被心儀女約出來「見面才知是討債」7人大亂鬥全遭逮

新北市土城區今晨發生街頭鬥毆案。28歲王姓男子積欠34歲范姓友人15萬元卻避不見面。范男於是找來王男心儀的梁姓女子...

台北男到基隆涉嫌販毒 路況不熟漏餡...警車追捕攔下送辦

住在台北市的陳姓男子今天凌晨到基隆市涉嫌販毒，疑不熟路況車速極慢，員警巡邏發現攔查，他因車上有毒品加速逃逸，開到健民街時...

88會館案外案 2檢察官出入私人招待所監委要查

檢警出入「88會館」引發爭議。監委林國明今天表示，檢察官王涂芝、黃錦秋在2020年間不當到私人招待所歡唱，違反檢察官倫理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。