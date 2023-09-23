影／台南警近4月毒品溯源 當場逮毒品交易 3藥頭裁押

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品溯源，經4個多月蒐證，20、21日兩天陸續收網，警方在蔡姓藥頭永康區租處外，查獲蔡與鐘姓藥腳現場交易，並在住處起出已分裝待售海洛因一批。2天共逮蔡等3名藥頭、鐘等5名藥腳送辦，起獲海洛因78包、32.1公克等，蔡等3藥頭昨都遭法院裁定收押。

警方調查，今年4月偵辦毒品溯源案件，得知61歲蔡姓（永康）、55歲林姓（中西區）、71顏姓（北區）男子等3名藥頭非法販售毒品牟利，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦。經4個多月監聽、現地跟監等蒐證，掌握販毒首腦、藥腳及交易方式、處所等事證，9月20日、21日兩天展開緝捕行動。

專案小組在20日兵分多路，分別前往蔡、林、顏藏身處搜索、拘捕。其中，在蔡永康租處外埋伏，當場查獲他與鐘在門口處毒品交易，隨後又在其住處起出已分裝待售海洛因65包、針頭8枝等證物。另專案小組同步在顏北區租處起獲海洛因12包、安非他命1包，林也在同日拘捕到案。

21日再持搜索票、拘票，拘提馮姓藥腳等4人，經警方詢問後，將蔡、林、顏3名藥頭及鐘等5名藥腳等8人依涉違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。經檢察官複訊，認蔡、林、顏3名藥頭涉犯重嫌且有逃亡之虞，向法院聲押，昨日下午法院裁定羈押。