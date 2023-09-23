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影／台南警近4月毒品溯源 當場逮毒品交易 3藥頭裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品溯源，經4個多月蒐證，20、21日兩天陸續收網，警方在蔡姓藥頭永康區租處外，查獲蔡與鐘姓藥腳現場交易，並在住處起出已分裝待售海洛因一批。2天共逮蔡等3名藥頭、鐘等5名藥腳送辦，起獲海洛因78包、32.1公克等，蔡等3藥頭昨都遭法院裁定收押。

警方調查，今年4月偵辦毒品溯源案件，得知61歲蔡姓（永康）、55歲林姓（中西區）、71顏姓（北區）男子等3名藥頭非法販售毒品牟利，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦。經4個多月監聽、現地跟監等蒐證，掌握販毒首腦、藥腳及交易方式、處所等事證，9月20日、21日兩天展開緝捕行動。

專案小組在20日兵分多路，分別前往蔡、林、顏藏身處搜索、拘捕。其中，在蔡永康租處外埋伏，當場查獲他與鐘在門口處毒品交易，隨後又在其住處起出已分裝待售海洛因65包、針頭8枝等證物。另專案小組同步在顏北區租處起獲海洛因12包、安非他命1包，林也在同日拘捕到案。

21日再持搜索票、拘票，拘提馮姓藥腳等4人，經警方詢問後，將蔡、林、顏3名藥頭及鐘等5名藥腳等8人依涉違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦。經檢察官複訊，認蔡、林、顏3名藥頭涉犯重嫌且有逃亡之虞，向法院聲押，昨日下午法院裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警二分局2天共逮蔡等3名藥頭、鐘等5名藥腳送辦，蔡等3藥頭聲押獲准。圖／讀者提供
台南市警二分局2天共逮蔡等3名藥頭、鐘等5名藥腳送辦，蔡等3藥頭聲押獲准。圖／讀者提供
專案小組當場查獲蔡姓藥頭與鐘姓藥腳在其永康租屋處門口毒品交易，2天共起獲海洛因78包、32.1公克等證物。圖／讀者提供
專案小組當場查獲蔡姓藥頭與鐘姓藥腳在其永康租屋處門口毒品交易，2天共起獲海洛因78包、32.1公克等證物。圖／讀者提供

毒品 藥頭 台南

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