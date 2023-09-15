雲林警掃蕩毒品 藥頭自家三合院賣海洛因遭逮
雲林縣警方執行掃蕩毒品專案行動，拘捕涉嫌在自家三合院販毒的53歲蔡姓藥頭及傳拘林姓藥腳等共11人，扣得毒品海洛因等贓證物依法送辦，並循線擴大偵查。
雲林縣警察局斗南分局今天發布新聞稿表示，日前接獲線報，蔡姓藥頭涉嫌於三合院住處內販賣一級毒品牟利，立即報請台灣雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，並會同刑事警察大隊、海洋委員會海巡署及南投憲兵隊共組專案小組，跟監蒐證涉案人。
警方說，經長期蒐集相關販毒情資及事證，13日拘捕蔡姓藥頭，14日收網傳拘購毒藥腳共11人到案。
警方表示，專案小組人員前往拘捕蔡姓藥頭時，發現有藥腳購完毒品要駕車離開，立刻上前圍捕並當場從藥腳身上查獲海洛因，蔡姓藥頭見情況不對、趁隙躲藏並反鎖於廚房內，警方破門並喝令交出毒品，蔡姓藥頭才從冰箱拿出海洛因。
警方說，全案共查獲海洛因3包（總毛重1.34公克）、行動電話等贓證物到案，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲檢偵辦，全案循線擴大偵查中。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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