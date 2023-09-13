高雄憲兵隊追毒藥頭 租屋處搜出大量毒品包及K他命
高雄憲兵隊執行安居專案，鎖定藏身在楠梓區某大樓出租套房的陳姓藥頭，前天下午與警方合力攻堅，當場在屋內逮到陳男，起獲毒品咖啡包200包、愷他命192公克及分裝工具等，陳男事後坦承持毒，憲警詢問後依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
據了解，憲兵隊日前查獲現役軍人持有毒品，展開溯源工作，向上追查到供毒的陳姓藥頭，前天下午報請高雄地檢署指揮，與前鎮分局、楠梓分局等單位前往陳男住處搜索。
警方到場後，在陳男租屋處搜索，客廳抽屜一打開滿滿分裝工具及包裝袋，屋內多處搜出毒品咖啡包200包、愷他命192公克等毒品。
檢憲警調查，待業中的陳男有殺人未遂及毒品等前科，見警方在屋內搜出毒品，坦承持有，檢方今訊問後，考量他坦承犯行，以3萬元交保，至於毒品來源則向上追緝中。
高雄憲兵隊表示，憲兵為國內六大緝毒系統之一，肩負保國衛民的責任，並以執行刑事調查工作為榮，未來，將持續與檢、警、調、海巡等單位攜手合作，守護國人遠離毒品危害。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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