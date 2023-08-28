影／台中男非法吸金249億 名下擁93房地、5豪車全扣

台中市李姓男子從事金融行業，涉嫌從11年前開始，對外以澳洲USG集團為名，非法經營外匯、期貨，還用「6%贈金專案」保證獲利為由，向投資人吸金超過249億元，台中檢調在去年指揮刑事局中打調查，陸續帶回李等涉案47人，查扣李名下房地產93筆、5輛包括賓利、藍寶堅尼等名車。

此案是由調查局洗錢防制處清查金流時，針對40多家人頭公司進行清查，發現台中市李姓男子（53歲）利用過去金融業的背景，2012年起，先後成立薩摩亞等多家人頭公司，對外以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易業，甚至架設網站作為非法吸金下單平台，推出「6%贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，藉此吸金。

全案由台中地檢署重案支援中心主任檢察官黃裕峯指揮，由刑事局中打六隊、台中市第五警分局、台中市調處成立專案小組偵辦。

專案小組調查，李男等人違法經營外匯、期貨，透過網站非法吸金，至少千名投資人受害，洗錢金額超過美金8億3293萬餘元（合台幣249億8805萬餘元），但從2020年起，開始藉故不出金給投資人，有投資人察覺受騙，因而向檢調機關檢舉。

專案小組陸續從去年8月至今年7月搜索，帶回李男等涉案47人，查扣李男名下93筆房地產、5輛保時捷、藍寶堅尼、賓利等豪車，5車車價加總約2400萬元，李男名下房地產的公告現價即超過1.49億元，若以市價估算，恐更驚人。

據查，李男名下房地產眾多，但都出租，其中一間商用店鋪位於西屯區，由知名健身品牌承租，但李位於台中的住處，以及經營公司的商辦，也都是承租來的，沒有使用自己名下的房產，估計是為躲避檢警查緝。

全案經刑事局中打移送台中地檢署後，檢方聲押李男，但法院裁定李以50萬元交保，另外涉案重要共犯林女（53歲）、林男（53歲）則被檢方命以50萬元交保；台中地檢署近日偵結，將李等涉案47人，違反銀行法等罪起訴。