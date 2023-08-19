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教唆偷裝GPS狙殺弘仁會「鯨魚」 華山幫主嫌等人起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

竹聯幫弘仁會、華山幫今年4月在新北、台北市互相開槍尋仇，竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月19日遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，弘仁會立即反擊，4月20日派劉姓少年搭計程車至土城巨新當舖外，對當舖大門掃射51槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案，新北地檢署昨將董男及兩名小弟依違反組織、槍砲、恐嚇、教唆殺人等罪嫌起訴。

華山幫跟弘仁會今年4月間在新北市大亂鬥，11天內開67槍，新北警方全力掃蕩弘仁會，逮捕綽號「鯨魚」等犯嫌後，持續溯源，新北市刑大今年5月中會同刑事局、北市中山警分局、板橋、海山、中和警分局及8名保安大隊霹靂小組隊員，持18張搜索票前往土城區巨新當鋪破門攻堅，及相關涉案人住處搜索，共拘提帶回主嫌華山幫幹部董姓男子（30歲）等10人。

檢警調查，追竹聯幫弘仁會林姓幹部「鯨魚」與華山幫所經營巨新當舖之間，因少年車手「阿祥」挪用詐欺提領贓款問題，雙方旗下成員產生嫌隙，多次爆發談判衝突，董男原指示吳姓少年試圖伏擊竹聯幫弘仁會「鯨魚」未果，續以妨害秘密方式在「鯨魚」日常使用車輛偷裝GPS，鎖定後由林男與吳姓少年在台北市中山區雙城街停車場，對林男休旅車二度開槍，林某座車迅速駛離後，遭吳姓槍手一路追逐至新北市板橋區再度朝車身射擊，才衍生後續當舖遭槍擊案件，行徑相當囂張。

警方專案小組今年5月逮到華山幫董男等10人到案，董男被依教唆殺人未遂等罪嫌聲押禁見。新北地檢署昨偵結華山幫涉案部分，依組織犯罪、槍砲、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌，起訴董男等三人；弘仁會部分，檢方仍在偵辦中。

竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部（前中）及同夥共10人到案。圖／聯合報系資料照
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部（前中）及同夥共10人到案。圖／聯合報系資料照
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案。圖／聯合報系資料照
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案。圖／聯合報系資料照
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案，查扣相關證物。圖／聯合報系資料照
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車今年4月遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，新北警方今年5月中兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案，查扣相關證物。圖／聯合報系資料照

弘仁會 鯨魚 槍擊

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