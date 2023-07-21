客廳牆邊堆放茶葉及布丁粉 警一打開竟是近15公斤毒品

苗栗縣竹南警分局會同苗栗憲兵隊、新竹縣政府警察局竹北分局共同查獲重大毒品案，現場查扣以茶葉及布丁粉包裝，以瞞天過海的第一級毒品海洛第二級毒品安非他命，初估市值達5000萬元，可供上萬人施用，全案昨晚依違反毒品危害防制條例偵辦，並繼續追查毒品上游來源。

竹南警分局偵查隊日前循線追查張姓男子（45歲）疑似持有大量毒品意圖販賣，經長期蒐證並掌握張嫌藏身新竹縣竹北市某大樓內，經向法院聲請核發搜索票獲准後，19日會同苗栗憲兵隊及竹北分局共同前往執行搜索，專案小組眼尖見屋內客廳牆邊堆放數包茶葉及布丁粉，開拆查看赫然發現竟全是毒品。

當場查扣第一級毒品海洛因34包、毛重1266.3公克及第二級毒品安非他命13包、毛重13公斤020公克，以及電子磅秤、點鈔機、現金17萬元等證物，全案警詢後將張嫌依違反毒品危害防制條例案移送新竹地檢署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

警方表示，張嫌持有之大量毒品，初估市值超過5000萬，可供上萬人施用，若流入市面，恐嚴重危害民眾健康，為防制毒品流入市面破壞社會秩序與影響民眾居住安定，竹南警分局將持續對毒品犯罪刨根溯源，並呼籲民眾如有發現出入複雜或可疑為毒品之場所，可向警方報案，共同維護社會治安。 警方查扣毒品海洛因34包、安非他命13包、電子磅秤、點鈔機、現金17萬元等證物，初估毒品市值超過5000萬，可供上萬人施用。圖／警方提供 警方訊後昨晚依違反毒品危害防制條例將張嫌移送新竹地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，以利繼續追查毒品上游來源。圖／警方提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885