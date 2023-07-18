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唱歌太嗨打水戰 3男遭警起獲K毒法辦
郭姓男子等人從高雄到台南市夜遊後，在中西區某KTV嗨歌歡唱到昨天中午11點多，因在包廂內大聲喧鬧玩樂被顧客檢舉，警方接獲報案到場了解，在廁所內垃圾桶內發現起獲K他命毒品，眾人被帶回驗尿，郭等3人尿液呈第三級毒品陽性反應， 警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌法辦。
郭等5名男子到台南訪友及遊玩，玩了一整夜並由其中林姓友人（男、南區人、尿液檢驗為陰性反應）帶到金華路某KTV繼續歡唱，昨天11點多酒酣之際在包廂內玩起冰桶潑水大戰，大聲喧鬧聲音讓同在KTV內顧客以為糾紛報案。
台南市警二分局海安派出所所長陳柏文率員迅速到場，當場約制喧鬧行為。後續盤檢登記當中，陸續在郭男（23歲）背包發現1個內有不明粉末殘渣吸食K盤，員警又在廁所垃圾桶內發現1小包遭丟棄K他命毒品，乃將包廂內5名男子統統帶回調查。
經毒品及尿液檢驗後，將郭男、邱男（22歲）、蔡男（22歲）等3人依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
市警二分局說，警方針對轄區酒店、KTV、社區大樓、飯店旅宿業、等可能衍生的各類刑案與犯罪處所，建立落實完善社區友善通報網；「清源專案2.0」也將持續不間斷來落實執行，以全面淨化社會環境。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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