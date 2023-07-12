台南「狀元」丟包命案進展 警再帶回1主嫌疑為幕後主使

台南綽號「狀元」的任男日前晚上遭虐殺丟包醫院身亡，永康警分局昨天依殺人等罪嫌將28歲陳姓主嫌（圖中）等4男2女移送地檢署偵辦。昨天深夜再逮1名疑為幕後策劃有關的32歲楊姓主嫌。記者李文德／翻攝

台南市47歲綽號「狀元」的任姓男子9日晚上遭虐殺丟包醫院身亡，永康警分局昨天依殺人等罪嫌將28歲陳姓主嫌等4男2女移送地檢署偵辦。昨天深夜再逮1名疑為幕後策劃有關的35歲楊姓主嫌，但楊嫌否認涉案。

警方調查，任男9日晚上22點多，在東區海產店被陳姓主嫌等人強行押走，載到安南區四草茶行毆打凌虐致死，事後被載到奇美醫院急診室丟包。

警方鎖定11輛車清查，陸續帶回28歲陳姓主嫌等4男2女，並在茶行查扣8支長短瓦斯槍及7支棍棒等證物，昨將6人依殺人罪、組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送偵辦。陳姓主嫌及涉嫌開車將任男丟包的張姓嫌犯今經台南地方法院裁定聲押禁見。

昨晚深夜警方再帶回楊，懷疑與事件起因有關，在案件上扮演要角。不過楊到案後，對此案避重就輕，對於案情均稱不知情、不在場。

據了解，楊嫌為茶行實際負責人，楊與陳嫌等人平日都在安南區四草茶行聚會，整起事件源頭是包商與建商的糾紛。懷疑楊、陳等是替朋友出頭。楊主使陳揪眾修理。