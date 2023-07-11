逃逸移工販毒稱「台灣錢好賺」 更囂張販瘋藥「雅巴」

台南歸仁警分局獲報有外籍逃逸移工販毒的情資，日前持搜索票分別在仁德區查獲27歲越南籍黃姓藥頭及42歲本國籍沈姓小弟；永康區逮捕27歲越南籍黃姓上游藥頭及30歲阮姓藥腳。查扣毒咖啡約700多公克、安非他命20多公克等相關證物。據了解，黃姓上游藥頭還對外稱「台灣錢真好賺」，試圖引誘同鄉一起從事，行徑囂張。目前全案依毒品罪嫌將4人移送地檢署偵辦。

據了解，這三名越南籍嫌犯皆為逃逸移工，以販售毒品為經濟來源。居住永康區黃嫌為上游藥頭，曾向其他2名同鄉共犯說「台灣錢真好賺」，說服他們販毒，還讓台籍沈嫌自願加入。除了販售毒品咖啡包、安非他命外，還販售國內少見使用產生嚴重幻覺，甚至會出現暴力行為俗稱｢瘋藥」的新興毒品─雅巴。

警方經調查、蒐證及監控，6日見時機成熟，連續兩天持搜索票，先到仁德區逮捕越南籍黃姓藥頭及沈嫌；後到永康區逮捕黃姓上游藥頭及阮姓藥腳。查扣毒咖啡約700多公克、安非他命20多公克、大麻、搖頭丸、電子磅秤、咖啡包封口機、毒品分裝袋等證物。

歸仁警分局表示，全案依毒品危害防制條例等罪嫌將4人移送台南地檢署偵辦外，也會持續向上溯源。

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