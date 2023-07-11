台南男被圍毆致死丟包醫院 警約談5男1女外傳主嫌在逃

台南市47歲任姓男子前天深夜被人圍毆致死、丟包永康奇美醫院。警方今天約談5男1女到案，正在偵訊，據稱主嫌在逃。警方表示，到案6人其中1男1女是案發現場屋主列為證人，其餘4人都否認殺人，預計中午才能完成偵訊。而台南近年屢見殺人丟包醫院事件，也引來議論紛紛。

任姓男子遭虐殺畫面昨天在網路流傳，死者生前遭至少4人不斷拳打腳踢、棍棒伺候，打到倒地不起滿地是血，還要血流不止的死者跪著把地板上的血擦乾淨，驚悚畫面地方議論紛紛。網友也熱烈討論，最近兩年台南至少3起殺人丟包醫院事件，質疑台南「怎麼這麼流行把人幹掉再丟包醫院處理？」