台南外號「狀元」男子網路嗆聲被人押走 深夜丟包醫院不治

台南綽號「狀元」男子網路嗆聲後被人押走丟包醫院不治，家屬到殯儀館協助指認悲痛不已。記者周宗禎／翻攝 台南市外號「狀元」的任姓男子（47歲）昨天深夜被人用車載到永康奇美醫院急診室門口丟包，全身是傷不治。檢警今天相驗，死者背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷，頭部撕裂傷，頸部斷裂，院方診斷到院前死亡。

警方表示，已鎖定特定對象正在全力追捕。死者被毆傷後曾就醫包紮，7月9日回家，下午3點多在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，傍晚7時多前往東區某燒烤店，晚間10時被人從該燒烤店押走，深夜11時左右就被丟包永康奇美醫院。

警方調查，死者8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒與人起衝突被打，之後他在臉書貼文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。不料隔天就出事。傷者被丟包時，醫院保全上前詢問車上男子。對方表示「在路邊發現傷者，趕緊載到醫院」，醫院保全員通報警方。