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通緝男見警盤查怕露餡 推倒警員張嘴狂咬出狠招仍被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子涉案遭通緝，今年初前往西屯區一家KTV時，遇到警員盤查，何假意上廁所後，躲在廁所內不願配合，警方盤查後發現何是通緝犯，欲當場逮捕時，何與友人一起推倒警員，何還出嘴咬傷警員的左手，何徒步逃跑數分鐘後仍落網，台中地檢署今偵結，依傷害罪起訴。

起訴指出，何姓男子（25歲）涉傷害、毀損案件，分別在去年11月、12月間，遭台中地院、台中地檢署發布通緝，何仍未配合到案，何在今年3月7日凌晨4時許，前往西屯區一家KTV時，遇到黃姓警員在店外守望，警員見何男神色有異狀，欲盤查何，未料何先假裝配合後，佯稱要上廁所，結果躲在廁所內。

警員查出，何男已遭通緝，因此前往廁所內要抓人，不過何不配合，再同行友人協助下，何先推倒警員後，出嘴咬住警員左手，何再把友人推向警員，由友人壓制住警員後，何趁隙逃出廁所後，徒步在接受奔跑，不過警員通報支援後，仍在凌晨4時許，將何查緝到案。

台中地檢署依警員職務報告、驗傷單、密錄器等證據，認定何男犯傷害、妨害公務等罪事證明確，從重依傷害罪起訴，另外檢方提到，因何過去數次販售、持有毒品遭查獲、判刑的記錄，此次又犯妨害公務等罪，顯然對刑罰反應力薄弱，檢請院方加重其刑。

台中市何姓男子是通緝犯，今年初遇到警員盤查時，涉嫌推倒、咬傷警員，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市何姓男子是通緝犯，今年初遇到警員盤查時，涉嫌推倒、咬傷警員，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

通緝 傷害罪 KTV

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