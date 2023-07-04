通緝男見警盤查怕露餡 推倒警員張嘴狂咬出狠招仍被逮

台中市何姓男子涉案遭通緝，今年初前往西屯區一家KTV時，遇到警員盤查，何假意上廁所後，躲在廁所內不願配合，警方盤查後發現何是通緝犯，欲當場逮捕時，何與友人一起推倒警員，何還出嘴咬傷警員的左手，何徒步逃跑數分鐘後仍落網，台中地檢署今偵結，依傷害罪起訴。

起訴指出，何姓男子（25歲）涉傷害、毀損案件，分別在去年11月、12月間，遭台中地院、台中地檢署發布通緝，何仍未配合到案，何在今年3月7日凌晨4時許，前往西屯區一家KTV時，遇到黃姓警員在店外守望，警員見何男神色有異狀，欲盤查何，未料何先假裝配合後，佯稱要上廁所，結果躲在廁所內。

警員查出，何男已遭通緝，因此前往廁所內要抓人，不過何不配合，再同行友人協助下，何先推倒警員後，出嘴咬住警員左手，何再把友人推向警員，由友人壓制住警員後，何趁隙逃出廁所後，徒步在接受奔跑，不過警員通報支援後，仍在凌晨4時許，將何查緝到案。