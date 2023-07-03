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持搜索票破民宅賭場還搜出毒品 海山警逮16人送辦

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市海山警分局日前獲報，板橋區新海路一處民宅暗藏賭場，今凌晨0時許，警方持搜索票查緝，除現場查獲賭博外，警方還搜出毒品海洛因，立即將余姓賭場主持人、把風陳男及賭客等16人帶回偵詢，詢後依毒品危害防制條例、賭博罪嫌送辦。

58歲余男向警方供稱，今年5月開始經營賭場，日薪3千僱傭64歲陳男監看監視器、過濾進出人士，警方今凌晨持搜索票查緝，查扣12副天九牌、32顆骰子、賭資新台幣72萬元、帳冊、籌碼約新台幣280餘萬元、點鈔機、監視器主機、毒品海洛因7包、安非他命1包及吸食器等證物，詢後依法送辦。

分局長王鴻儒表示，賭博場所為治安顧慮源頭，為躲避查緝，可能藏匿於民宅等處所，且易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅；警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，落實「清源專案 2.0」及「推動社區警政再出發」，斬斷犯罪根源，維護社區良好治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

持搜索票破民宅賭場還搜出毒品，海山警逮16人送辦。記者李易昌／翻攝
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