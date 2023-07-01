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3賊偷1噸電纜線轎車差點裝不下 巿價86萬竟賤賣2萬全買毒
江姓、周姓、楊姓男子盯上台南市北門區一處施工中的國小風雨球場，涉嫌利用半夜侵入校園，將重達1000公斤的電纜線全數載走，塞滿載贓物的小轎車，離去時連後車廂蓋都無法蓋上，廠商粗估損失約86萬元。學甲警分局循線逮捕3人，江男等人坦承犯案，供稱電纜線賤賣2萬多元，悉數拿來買毒品，訊後依竊盜罪嫌送辦，並持續追查電纜線下落。
據了解，37歲江男、35歲周男、27歲楊男有毒品、竊盜前科，之前也曾偷盜電纜線變賣，3人四處尋找作案對象，日前在台南、嘉義交界處的北門區一處國小發現工地放置電纜線，且還未裝上，就趁著國小畢業典禮結束當天，下手行竊。
警方調閱監視器時發現，3人白天先勘查地形，凌晨再前往校園內風雨操場工地，將電纜線依次搬上車，由於數量實在太多，塞滿車內及置物箱，連箱門都無法關緊，疑似因太重車速也不快，得手後只能緩緩駛離，也成為破案關鍵。
警方循線找到3人，在車上起出螺絲起紫、虎口鉗、剪線器、手套、望遠鏡等作案工具，江男等3人坦承犯案，但表示電纜線已經銷贓給回收商，價值約86萬元的電纜線竟然才賣了2萬多元，且都已購買毒品花用殆盡，由於差距實在太大，警方對犯嫌供詞存疑，先將江男等人依竊盜罪嫌函送，並持續追查電纜線下落。
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