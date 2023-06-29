獨／調查局成立打詐中心 前中山站主任謝在富領軍

近年詐騙集團、地下匯兌洗錢組織猖獗，調查局決定成立「打詐督導中心」，專責打詐與偵辦水房案件，領軍的主任是今年初因身體不堪負荷，請辭的台北市調查處前中山主任謝在富；據了解，謝在富近來身體調整狀況不錯，已向調查局申請復職獲准，局長王俊力認為他有偵辦經濟犯罪專才，決定借重長才，指派他接掌打詐督導中心。

據了解，打詐督導中心隸屬經濟犯罪防制處旗下，編制共12人，成員包括經防處、資安站、通訊監察處、洗錢防制處、鑑識科學處等，另借調台北市處、新北市處辦案高手協助。

謝在富是調查班35期，現年50歲，2007年台灣在聯合國的人權平等評分很低，時任行政院長蘇貞昌下令司法警察徹查，當時在桃園站的謝在富掌握情資，偵破林姓女子大型人口販運案，他當年偵辦此案，還被中壢黑道恐嚇，最後仍順利偵破，不僅獲核記一大功，還被時任局長葉盛茂召嘉勉。

謝在富在桃園服務表現傑出，連續3年獲核3大功，獲法務部模範公務員，後來升調台北市調查處經防科長，綜理金融犯罪、緝毒、洗錢等工作，業務量相當龐大，台北市處經防績效在他帶領下，連續3年獲得第1名。

謝在富曾表示，因常年工作壓力太大，接任中山站主任後，發現自己身體出現警訊，包括自律神經失調、帶狀性泡疹、呼吸不順暢，雖尚未達到退休年齡，但是時候要讓身體調養休息了，因為真的已無法負荷。據了解，他近半年身體調養不錯，已向局本部申請復職，目前站缺新北市調查處。