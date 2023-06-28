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台南男槍殺藥腳棄屍防風林 自首與死者家屬和解逃死

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，台南地院認林文宗主動自首，且已與死者父親以50萬元達成和解，也表明願意原諒他，並非全然泯滅人性之人。

台南地院指出，林文宗犯非法持有可發射子彈具有殺傷力的非制式手槍罪處5年2月，併科罰金15萬元、又犯殺人罪處13年、又共同犯遺棄屍體罪處1年，應執行17年。謝、杜共同犯遺棄屍體罪分處8、10月。

台南地院指出，林文宗非法持有槍彈及殺人部分、林文宗及謝男二人共同遺棄屍體部分因均符合自首規定，均依法減輕其刑。

台南地院表示，林文宗持有具殺傷力的非制式手槍及子彈，且持有時間不短，嚴重威脅社會大眾生命、身體及財產安全，對於社會治安造成潛在危險與不安；又僅因吳男有所糾紛，不思理性方法解決，在車內空間狹小不易閃躲之際，射殺吳男死亡。且林、謝、杜共同棄置屍體，足見林不念朋友情分，所為不僅剝奪被害人生命，並造成被害人家屬突失至親，此等無可彌補傷痛，對社會生活安定也造成嚴重危害，犯罪情節難認輕微。

台南地院認為，林文宗犯後主動自首，並配合警方辦案，而無逃避調查；且於警詢、偵查及審理時均坦認全部犯行，於審理過程中多次對其殺害被害人的行為表示歉意及深感懊悔，且已與被害人父親以50萬元達成和解並已給付完畢，而被害人父親於本院審理時也表明已原諒林文宗，難認林文宗為全然泯滅人性之人，而有永久與世隔絕的必要。

至謝及杜2人雖未參與林文宗殺人犯行，但仍迫於其壓力，共同將屍體棄置，所為對於社會治安仍造成潛在的危險與不安，犯罪情節難認輕微。

台南地院審酌，林文宗3人的智識程度、生活狀況、職業暨犯罪情節、動機及手段、被害人家屬驟失親人之痛等一切具體情狀，分別依法量處其刑。

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台南地院認為，林文宗犯後主動自首，坦認全部犯行，且已與被害人父親以50萬元達成和解，也表明已原諒林文宗，難認林文宗為全然泯滅人性之人，而有永久與世隔絕的必要。圖／讀者提供
台南地院認為，林文宗犯後主動自首，坦認全部犯行，且已與被害人父親以50萬元達成和解，也表明已原諒林文宗，難認林文宗為全然泯滅人性之人，而有永久與世隔絕的必要。圖／讀者提供

台南 棄屍

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