募資缺法規監管／假募資真賣陸貨 平台多不管

「疊疊鍋」目前仍掛在知名募資平台嘖嘖上，至今仍有消費者未收到退款。記者柯毓庭／攝影

台灣公司可承二○二○年一月六日將小米生態圈的「雲米洗脫烘智慧滾筒洗衣機」放到募資平台嘖嘖上集資，獲得高達四八八七萬餘元募資，但出貨時間卻一拖再拖，有民眾收到貨時，網路上售價已比集資「嚐先價」便宜，讓消費者無法接受。

新北市府曾在行政院消費者保護處會議上揭露，許多活動名為新創、募資，實際都是貼牌銷售，業者雖願意退費，但因人力有限，處理時間都長達一年至一年半，而募資平台抽成百分之八，遇到爭議時態度卻都事不關己。

群眾募資大致可分成預購型、股權型、借貸型與捐贈型，其中以預購型、捐贈型在台灣為大宗；預購型就是買賣行為，最容易產生糾紛，適用消保法，數位部為主管機關；捐贈型是在平台上宣導理念，適用於公益勸募條例，主管機關為衛福部。

新北市消保官主任王治宇說，募資平台爭議不少，常見募資平台上的團隊，將大陸現有產品進口到台灣後，貼牌放到平台上「募資」賺取價差，但實際上會有延遲出貨等問題，行政院消保處曾研討募資平台責任問題，但台灣現行沒有強制規範的法規。

數位部雖然在今年制定「集資平台之贊助者保護措施自律規範」，但此規範並無強制力，也無法裁罰。衛福部今年三月也函文給捐贈型募資平台，建議如果要讓勸募團體上架，須要有勸募字號，由政府來認定勸募是否有問題，引起不小反彈。

衛福部解釋，發函只是對業者建議，沒有強制規定一定要怎麼做，衛福部只能輔導。律師陳建良認為，台灣目前法規也沒有相關規定，若衛福部要增加法律所無的限制，是可以不被遵守的。