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財務糾紛爆衝突 東港10多人棒球隊持棍當街打人砸車

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東東港安泰醫院前於晚上8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，27歲郭姓男子等人與25歲蕭姓男子有債務糾紛，雙方相約協調未果竟大打出手，郭男與2名友人遭蕭男率眾持棍棒毆打，郭男駕駛的白色小客車也被猛砸，警方獲報派出快打部隊，將被打3名男子帶回詢問，詳細涉案原因有待警方調查。

警方指出，27歲郭姓男子、29歲胡姓男子及30歲吳姓男子等人，與25歲蕭姓男子有債務糾紛，雙方約定地點協調，郭男昨晚8點左右駕駛白色小客車，載著胡男與吳男前往東港鎮中正路段與蕭男見面，不料彼此協商破局，發生口角爭執引發衝突鬥毆，被經過民眾看見趕忙報警。

警方表示，郭男等3人遭蕭男等人以棍棒毆打，駕駛的白色小客車也被砸毀，後擋風玻璃與車窗玻璃碎裂，獲報後派遣快打部隊前往壓制，在案發地附近發現被打的3名男子，現場將人、車帶回釐清案情，詳細涉案原因正深入調查中。

屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／取自「黑色豪門企業」
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／取自「黑色豪門企業」
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供
屏東縣東港鎮昨晚8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，兩派人馬因財務糾紛爆衝突，10多人棒球隊持棍當街打人砸車。圖／警方提供

鬥毆 東港 債務

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