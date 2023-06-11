財務糾紛爆衝突 東港10多人棒球隊持棍當街打人砸車

屏東東港安泰醫院前於晚上8點左右發生10多人聚眾鬥毆案件，27歲郭姓男子等人與25歲蕭姓男子有債務糾紛，雙方相約協調未果竟大打出手，郭男與2名友人遭蕭男率眾持棍棒毆打，郭男駕駛的白色小客車也被猛砸，警方獲報派出快打部隊，將被打3名男子帶回詢問，詳細涉案原因有待警方調查。

警方指出，27歲郭姓男子、29歲胡姓男子及30歲吳姓男子等人，與25歲蕭姓男子有債務糾紛，雙方約定地點協調，郭男昨晚8點左右駕駛白色小客車，載著胡男與吳男前往東港鎮中正路段與蕭男見面，不料彼此協商破局，發生口角爭執引發衝突鬥毆，被經過民眾看見趕忙報警。