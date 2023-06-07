聽新聞
test
0:00 / 0:00

5億男墜樓 法醫鑑定無毒物反應

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市五億高中生案今天由檢方向家屬說明鑑定報告內容，但賴母委任律師仍有意見，台中地檢署再發聲明釐清。記者陳宏睿／攝影
台中市五億高中生案今天由檢方向家屬說明鑑定報告內容，但賴母委任律師仍有意見，台中地檢署再發聲明釐清。記者陳宏睿／攝影
台中市五億賴姓高中生墜樓命案，檢方昨天傳喚賴母說明法醫研究所的鑑定報告，認定賴體內無酒精、也無毒物反應，依肋骨骨折、血胸等傷勢，判斷死因為「高處墜落」。檢方強調會審酌報告內容，持續縝密偵查，釐清事實，但賴母律師認為案情矛盾，且毒物檢驗太少，要求再調查。

根據法醫鑑定報告，死者左後背鈍傷、左側肋骨多處骨折、兩側血胸、臟器多處破裂出血，另進行葡萄催芽劑等常見千種毒物與酒精檢測後，都測無反應，認定賴生死因符合高處墜落致死。

十八歲賴男上月四日與廿六歲夏姓男子登記結婚，二小時後在夏男住處十樓墜落身亡，賴母質疑夏男謀財害命，檢方依殺人等罪偵辦，同月九日解剖採集檢體，送法醫研究所化驗。

賴母與律師許哲維昨在承辦檢察官謝怡如說明近五小時後，仍對解剖報告有所質疑，賴母在媒體前感謝關心此案的人，強調「一定要還我兒子一個公道」。

許哲維認為，此案警方採證過程有瑕疵，現場沒封鎖，導致涉案人恐汙染現場，另賴男四肢、頭顱都無骨折，不符合高處墜落，「案情有矛盾」；另法醫採驗的毒物太少，將在討論後再向檢方聲請調查證據。

延伸閱讀

影／五億高中生命案開偵察庭 體內無毒物反應

影／中檢今揭五億生解剖鑑定報告 體內無毒物反應律師要求再查

影／五億生母今出庭曝心聲 她謝台灣人：一定還兒公道

五億生墜樓死因鑑定報告今出爐？檢今早傳死者母說明

相關新聞

5億男墜樓 法醫鑑定無毒物反應

台中市五億賴姓高中生墜樓命案，檢方昨天傳喚賴母說明法醫研究所的鑑定報告，認定賴體內無酒精、也無毒物反應，依肋骨骨折、血胸...

竹聯戰堂涉打車行老闆、搶金項鍊 警抓4人組織犯罪、強盜送辦

竹聯幫戰堂成員蔡姓男子，夥同朋友3人到北投承德路六段一家修車行找蔣姓老闆談判，蔡男疑不滿蔣的態度，4人涉持辣椒水、棍棒毆...

五億高中生解剖鑑定報告家屬不滿 中檢：已驗千種無驗出毒物

台中賴姓高中生墜樓案，台中地檢署今天傳喚賴母，說明法醫鑑定報告，說明賴生死因，歷經5小時後，律師認為，案情仍有矛盾之處，...

影／五億高中生命案開偵察庭 體內無毒物反應

五億高中生命案今天開庭，賴姓高中生母親在接受媒體訪問時，特別感謝社會大眾對於這起事件的關注，也希望法官能夠查明案件，讓真...

歸仁角頭遭轟17槍 柯嫌公親變事主

51歲柯姓男子，4日清晨5點前往當地角頭歸仁區住家兼工廠涉嫌持衝鋒槍、手槍對鐵門連開17槍，隨後到歸南派出所自首，已被收...

影／中檢今揭五億生解剖鑑定報告 體內無毒物反應律師要求再查

台中市身價五億的賴姓高中生上月初墜樓身亡，剛與賴登記結婚兩小時、又與賴同屋的夏姓男子被檢方列為殺人罪被告，命30萬元交保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦