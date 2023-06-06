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嘉義女子悶死老父聲押獲准 檢警解剖死因：悶死

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親後服藥輕生，經搶救脫離險境；警方詢問盧女後，依殺直害系血親尊親屬罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准，今天下午解剖相驗，確認盧父死因是被悶死。

46歲盧女在本月2日涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，經送醫搶救脫離險境，警方在盧女清醒後訊問相關案情，昨天將她移送嘉義地檢署，檢察官複訊後，依涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌重罪及有輕生舉動，向法院聲請羈押。

嘉義地院表示，盧女承認犯行，而且有相關證據佐證，足認涉犯刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大。審酌盧女在犯之前即有殺害父親想法，且是在盧父已服安眠藥入睡之後，下手實施犯行，又在犯案後隨即吞食大量安眠藥自殺，可見盧女殺意及自殺的念頭甚堅，有自殺湮滅證據的可能，審酌案發經過及情節，應予羈押。

今天下午檢警解剖相驗，盧父口鼻都有擦傷，頸椎有受傷出血，確認死因被悶死。

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警方於案發現場蒐證。圖／本報資料照片
警方於案發現場蒐證。圖／本報資料照片

嘉義 失智 檢察官

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