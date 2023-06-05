私幼餵藥已10人報案 今全園採檢

新北市板橋一間私立連鎖幼兒園日前爆出幼兒遭餵食安眠藥，引發社會譁然。示意圖／Ingimage 新北市板橋一間私立知名連鎖幼兒園日前爆出幼兒遭趙姓女教師餵安眠藥，社會譁然。從一開始僅3人報案，到如今園內愈來愈多孩子驗出藥物殘留，已有10名家長報案，孩子體內還驗出三級管制藥品巴比妥，外界質疑可能非單一個案。新北市府今將到園為所有幼生採檢。教育局長張明文說，私立幼兒園司法案件追究到底，嚴懲不貸。

板橋這家私立知名連鎖幼兒園上月有3名家長發現，就讀幼兒園的孩子從今年2月至4月間有情緒易怒及自殘等行為，詢問孩子才發現遭老師餵食不明藥物，家長報案後情況愈演愈烈，還傳出孩子身上被驗出巴比妥反應。

新北教育局指出，個案愈來愈多，且受害幼兒超出趙女班級，面對外界質疑趙女餵藥可能不是單一事件，今天將安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗。目前除11人已離開園所，剩餘54位幼生依照家長意願採檢。

安眠藥是管制藥品，需經醫師開立處方箋才能拿到。但據了解，檢警調查所有幼師診斷紀錄未發現有相關藥物處方箋，涉案幼師為中班教師，驗出藥物的孩子有些在小班，事件更撲朔迷離。

新北市教育局說，若查證屬實，依教保服務人員條例從嚴裁處，行為人最重可裁罰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保員；同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰並廢止設立許可。

教育局也說，除今日到園採檢，也接續媒合社會局邀請醫師、心理師到園開說明會，降低家長疑慮。社會局家訪中心將追蹤、家訪受害個案，提供窗口供諮詢。該園預計7月底歇業，教育局聯絡家長協助安置。