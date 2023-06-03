八里女子口鼻流血死租處 檢警相驗未發現外傷擇日解剖

34歲陳姓女子昨天口鼻流血陳屍在新北市八里區忠孝路租屋處內，今天下午2時許，檢警於淡水馬偕醫院相驗，確認陳女全身沒有穿刺性傷口及彈擊孔，初步排除有他殺嫌疑。由於陳姓男友指稱，昨天下午兩人多次吸食毒品，檢警不排除是因吸毒過量暴斃，將擇日進行解剖確認。

據了解從事護膚美容34歲陳姓女子，與33歲王男（有多項前科的）互為男女朋友。陳女上個月25日跟房東簽約，這個月1日才入住新北市八里區忠孝路這兩房一廳租處，未料昨天就發生憾事。

據悉昨天下午2時許王男前往女友八里租處，兩人一待就是一整個下午，直到昨天傍晚5時許，王男慌張地打電話向警報案「我女朋友是通緝犯，她要開槍自殺」警方立即派員前往查看。

警方到場敲門按鈴沒有人回應，經聯繫房東到場協助開門入內一看，赫見陳女口、鼻流血半坐臥在臥房床上，檢視她全身上下沒有明顯外傷，未發現有彈擊射出及射入口，陳女當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

警方重回現場拉起封鎖線採證，發現床頭櫃上有3包重40克的毒品安非他命、吸食器及刀尖有血跡反應的一把彈簧刀，床上則有一把模擬改造手槍、一枚彈殼，勘驗現場沒有噴濺血跡反應，現場也沒有打鬥及外力介入跡象。

昨晚警方聯繫王男到所說明釐清，面對警方詢問王男供詞反覆，一下說昨天下午2時許他與女友在租處多次吸食毒品，一下又說「當時在陽台聽到一聲槍響，才會打電話報警」隨後又改口說「看到她舉槍自殺才報警」最後才語帶肯定說「我真的有看到她開槍自殺」警問王為何沒待在現場，王男辯稱「怕自己被通緝？」王男坦承吸毒驗尿確認依法函送。