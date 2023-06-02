影／掃黑不手軟 海山警溯源追查 逮四海幫海富堂主共4人

新北市海山警方今年2月查獲四海幫海富堂涉嫌販毒及囚禁4 名人頭帳戶女子，前天溯源查獲幕後主謀的海富堂主陳男及成員共4人到案，查扣手機、球棒、西瓜刀、手銬等證物，警詢後依違反組織、毒品、詐欺及妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。

情侶檔蘇姓男子（21歲）和劉姓女友（22歲）今年2月涉嫌販賣毒品咖啡包，在板橋區長江路為新北市海山警方查獲，警方清查蘇男通訊軟體裡的販毒訊息，意外發現疑似有人遭拘禁，當日於6小時後在三峽區汽車旅館救出姜姓等4名遭拘禁受害女子，4女因販賣人頭帳戶遭蘇男夥同蔡男（18歲）和洪男（20歲）等人拘禁摩鐵長達3天。

新北地檢署向法院聲押蔡男及洪男二人獲准，海山警方持續溯源追查集團上游及金錢流向，查出以四海幫海富堂堂主陳姓男子（29歲）為首，以三峽區大同路為犯罪集團據點，吸收不良分子加入幫派，從事詐欺、毒品等犯罪活動。

警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，前天會同三重警方持搜索票及拘票前往查緝，逮捕陳男、蘇男（21歲）、張男（23歲）和17歲潘姓少年共4人，查扣手機4支、球棒3支、西瓜刀1把、手銬1副及監視器等證物，警詢後依違反組織、毒品、詐欺及妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後，陳男、蘇男、張男3人，分別以10萬元及5萬元交保，潘姓少年責付。