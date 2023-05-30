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影／大膽！超商結帳遭無業男搶6千元 兩男扭打壓制

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今晚8點20分，台中市64歲無業許男見68歲李男在超商櫃檯結帳，竟當場搶奪李男錢包，並取走現金6000元；李男立即追上前壓制許嫌，兩男扭打，許遭壓制在地，隨後警方到場逮捕，許嫌依搶奪罪嫌移送。

豐原警分局調查，李男在豐原區豐勢路二段一間便利超商準備結帳，無業的許嫌竟當場搶奪李的錢包，取走現金6000元，李男立即追上前壓制，超商店員報警。

警方火速到場逮捕犯嫌，經初步了解，許嫌無業，疑似因缺錢花用而臨時起意，搶奪李男錢包，警訊後全案依搶奪罪嫌偵辦。

豐原分局分局長劉其賢呼籲，民眾應小心保管好自身財務，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索。

台中市64歲無業許男在超商搶奪李男錢包，兩男扭打，許遭壓制在地，隨後警方到場逮捕，許嫌依搶奪罪嫌移送。圖╱讀者提供
台中市64歲無業許男在超商搶奪李男錢包，兩男扭打，許遭壓制在地，隨後警方到場逮捕，許嫌依搶奪罪嫌移送。圖╱讀者提供
台中市64歲無業許男在超商搶奪李男錢包，兩男扭打，許遭壓制在地，隨後警方到場逮捕，許嫌依搶奪罪嫌移送。圖╱讀者提供
台中市64歲無業許男在超商搶奪李男錢包，兩男扭打，許遭壓制在地，隨後警方到場逮捕，許嫌依搶奪罪嫌移送。圖╱讀者提供

超商 台中市 強盜

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