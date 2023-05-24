北市酒店外破窗擄人痛毆追債 警逮天道盟分子5人
酒店幹部林姓男子因與盧姓男子有金錢糾紛，日前率眾到台北市某酒店外將盧男當街擄走，帶到新北市三重區民宅內毆打，逼簽本票後釋放；台北市警方獲悉後介入偵辦，近日循線將林男等5人查緝到案，依法送辦。
警方調查，22歲林姓男子與24歲盧姓男子都是酒店業務幹部、經紀，因交帳、借貸問題，產生4萬元債務糾紛未排解，林男5月14日清晨獲悉盧男在台北市民生東路上某酒店會館外等人，遂烙人駕車前往，包抄盧男座車，持棍棒敲破車窗，將其拉下車並帶回新北市三重區一處民宅內毆打致全身瘀傷，逼簽10萬元本票後載回台北市中山區丟包。
案發轄區中山分局獲報介入調查，發現有天道盟太陽會背景的林男等人涉有重嫌，5月22日循線前往雙北多處持票拘捕林男等5人，查扣西瓜刀5把、棒球棍1支、熱熔膠條2支、手機6支、本票、借據等證物，詢後依組織犯罪條例、妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌將5人移送台北地檢署偵辦。
警方表示，絕不寬貸暴力犯罪，將持續掃蕩幫派等各類不法，淨化社會治安。
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