影／超商店員遭槍擊墜樓亡 6人遭拘提都說不知情

台南永康連鎖超商30歲丁姓店員命案，警方昨晚拘提四男兩女，包括案發在場的曾姓男子、陳姓女店長與女店員，偵訊直到下午6人都否認涉案。警方訊後移送檢方偵辦，因死者相驗確認遭槍擊、涉案人有明顯串證嫌疑，將依殺人、組織犯罪移送檢方偵辦，建議檢察官聲請羈押。

專案小組發現，6名涉案人疑已串證，一直不交代案發過程、都堅稱不知道事發經過，雖懷疑與死者回住處的曾姓嫌犯開槍，但沒有找到槍枝，命案現場沒有打鬥跡象也找不到彈殼、更沒有槍擊現場幾乎隨處可見的血跡反應，使得警方雖不到8小時就查獲所有涉嫌人，卻過了一天都未能宣告偵破。

警方調查，監視器畫面顯示，丁姓死者與21歲曾姓嫌犯一同回住處、沒有異狀；不到20分鐘曾一人下樓迅速離開，當時左手疑持有物品放口袋，跑步模樣讓偵辦員警懷疑持有行凶槍械；不過曾到案後矢口否認。曾姓男子是超商店長友人，經常在超商出沒。

警方調查，死者後腹部有彈孔，不過警方沒有找到彈殼等直接證據。曾離開大樓由17歲何姓少年騎機車接應離開，兩人回超商後由超商女店員開車載往高雄，警方在3人回台南時在超商附近逮捕人，懷疑立即往來高雄是要淹滅證據，不過3人都說否認。警方也懷疑29歲陳姓店長涉案，但她到案也供稱命案經過不知情、否認教唆他人犯案。

警方發現死者腹部遭槍傷、手腳嚴重瘀青，查出昨天凌晨死者上大夜班時「被關在超商庫房遭6人凌虐、有拿水管打被害人手腳」。陳姓店長供稱「死者手腳不乾淨、汙走超商取貨付款的款項」，涉案人口徑一致都說不知道怎麼一回事，，另兩名當時在超商男子到案、也否認涉案。