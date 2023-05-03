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台南永康男子墜樓亡 警方朝他殺偵辦

中央社／ 台南3日電

台南市永康區一處大樓今天發生一名男性住戶墜樓死亡事件，警方初步勘查發現，死者身上除了墜樓造成的傷勢外還有一些可疑傷口，全案朝他殺方向方向偵辦，已鎖定特定對象追緝。

台南市政府警察局永康分局在中午12時15分獲報，指稱在永康區一處大樓社區內有男子墜樓，員警抵達現場時發現墜樓者已明顯死亡，警方調查發現，死者是住在社區13樓的30歲丁姓男子。

有同社區的民眾曾看見一名男子與死者一起上樓，案發後這名男子由另一名男子騎機車搭載離開現場。

永康分局副分局長張翊雋晚間接受媒體聯訪表示，經警方初步勘查發現，死者除了墜樓造成的傷勢外，身體其他部位還有一些可疑傷口，全案朝他殺方向偵辦，目前已掌握幾名特定對象，全力追緝中，至於可能的起因仍有待進一步釐清。

死者母親下午接獲通知趕到現場後不斷哭泣，面對媒體詢問時表示，兒子原本住在雲林家中，疑似因有債務問題，約一年前離家後就未與家人聯絡。

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台南 警察 命案

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