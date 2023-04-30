快訊

央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發大陸民眾圍觀

「沒朋友」有害免疫系統 研究：友誼能幫人延年益壽

郭台銘急起直追成侯友宜威脅 改「大老闆」人設攻這族群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園通緝犯連闖2紅燈 辯住對岸「忘身分證號」糗了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

內政部警政署「車不讓人」專案明天上路，桃園市警方預先開打，同安派出所昨晚攔停一名連闖2個紅燈的機車騎士，他下車後辯稱忘記身分證字號又謊報，最後被帶返所內查出因毒品案遭通緝，被逮。

桃園警分局同安派出所警員王昱凱昨晚7時30分許執行交通重點違規取締時，在大連二街發現一名官姓男子（50歲）騎機車連續闖越2個紅燈，危害行人安全，立即尾隨將他攔下。

官男被問及身分時辯稱，因久居對岸，平常都使用其他國籍身分，忘記自己的身分證號碼，之後另報一組身分證號，照片又和本人不符；員警直覺有異，立即呼叫同仁支援，依據警察職權行使法將官帶返所內查證身分。

警方查出，官男因涉及毒品案、正遭發布通緝中，而他剛剛謊報的則是胞弟的身分，員警立即依法將他逮捕並解送歸案。

警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」5月1日起強力執行，警方將針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目加強執法。

桃園分局指出，其中「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」，是要求駕駛人行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道無來車或行人後，才能再起步通過路口，希望能建立起駕駛人行車禮讓的好習慣，否則若車不讓人，恐吃上汽車3600元、機車1200元罰鍰。

桃園官姓男子（左）被通緝，昨晚連闖2紅燈被員警攔查，謊報身分遭拆穿後被逮。記者楊湛華／翻攝
桃園官姓男子（左）被通緝，昨晚連闖2紅燈被員警攔查，謊報身分遭拆穿後被逮。記者楊湛華／翻攝

人行道 身分證 桃園

延伸閱讀

世客博8月登場 桃園「全攻略」精選10大必玩遊程

桃園南崁加油站舊址荒廢7年 5月初動工拆除後建停車場

影／酒駕又煞車失靈！桃園小貨車暴衝「連撞6車」 釀8人受傷

桃園觀光工廠嘉年華1.5萬人有機會抽中電子購物券

相關新聞

影／桃園通緝犯連闖2紅燈 辯住對岸「忘身分證號」糗了

內政部警政署「車不讓人」專案明天上路，桃園市警方預先開打，同安派出所昨晚攔停一名連闖2個紅燈的機車騎士，他下車後辯稱忘記...

內湖槍擊案今傳槍手出境 北市警局長：儘速遣返回國

台北市內湖15發槍擊案，經檢警數日追緝，前天循線逮捕11名協助槍手逃逸的共犯，只是槍手經確認已經偷渡出境逃亡東南亞，對此...

黑幫惡戰 弘仁會「鯨魚」、帳房收押禁見

竹聯幫仁堂弘仁會「鯨魚」林京履教唆少年掃射華山幫「巨新當鋪」五十一槍，犯後逃亡馬來西亞，前晚被刑事局押解返台，警詢時林男...

韓國情侶遊台 女遇害男友涉案

韓國籍李姓女子與金姓男友來台自由行，投宿高雄某商旅飯店，回國前一天，李女卻受傷在房內脫肛昏迷，送醫不治。法醫驗出李女顱內...

88槍擊案作案機車撈獲 槍枝下落不明

震驚全台的台南八八槍擊案，台南地檢署本月中才起訴學甲慈濟宮董事長王文宗等八人，警方昨天又在曾文溪發現槍手孔祥志作案時騎乘...

埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

台北市警方日前偵辦一起網路販毒案，據情資前往國道中壢休息站埋伏準備逮人，未料突然有5、6輛「紅斑馬」警車陸續進入休息站停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦