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影／桃園通緝犯連闖2紅燈 辯住對岸「忘身分證號」糗了
內政部警政署「車不讓人」專案明天上路，桃園市警方預先開打，同安派出所昨晚攔停一名連闖2個紅燈的機車騎士，他下車後辯稱忘記身分證字號又謊報，最後被帶返所內查出因毒品案遭通緝，被逮。
桃園警分局同安派出所警員王昱凱昨晚7時30分許執行交通重點違規取締時，在大連二街發現一名官姓男子（50歲）騎機車連續闖越2個紅燈，危害行人安全，立即尾隨將他攔下。
官男被問及身分時辯稱，因久居對岸，平常都使用其他國籍身分，忘記自己的身分證號碼，之後另報一組身分證號，照片又和本人不符；員警直覺有異，立即呼叫同仁支援，依據警察職權行使法將官帶返所內查證身分。
警方查出，官男因涉及毒品案、正遭發布通緝中，而他剛剛謊報的則是胞弟的身分，員警立即依法將他逮捕並解送歸案。
警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」5月1日起強力執行，警方將針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目加強執法。
桃園分局指出，其中「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」，是要求駕駛人行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道無來車或行人後，才能再起步通過路口，希望能建立起駕駛人行車禮讓的好習慣，否則若車不讓人，恐吃上汽車3600元、機車1200元罰鍰。
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