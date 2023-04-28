毒品通緝犯改槍製毒狡兔三窟 高警抄獲5槍千餘克毒品

因毒品案被判刑3年的蔡姓男子，通緝逃亡2個月，和妻子躲在高雄小港區出租透天厝，除了以安非他命等毒品製作毒咖啡包，還改造90玩具槍，將槍毒分藏三處地點，警方前天執行搜索，逮捕蔡等5人，抄獲改造手槍5支、子彈22顆，二、三級毒品咖啡包近1400公克、千餘克半成品以及製毒和改槍工具。

鳳山警分局偵查隊警方，在偵辦一起毒品案，透過下游毒蟲得知，因毒品案被判刑3年的蔡姓男子(35歲)，因未到案，通緝逃亡2個月，躲藏在小港區高坪22路透天厝從事販毒。

警方佈線追查蒐證，前天見時機成熟，和荷槍實彈的特勤警力配合執行搜索，先在小港區逮捕剛駕車返回住處的蔡男及其陳姓妻子（32歲），起出半成品毒品1205公克、製毒原料氯化鈉、磷酸鉀等化學品15罐、安非他命154.99公克、一粒眠749公克、大麻9.98公克、神仙水3包，以及製毒工具一批，改造手槍1支、子彈8顆。

警方另前往林園區港嘴路逮捕蔡的同夥呂男（39歲）及其黃姓妻子（32歲）和呂男的妹妹（37歲），屋內起出改造手槍一支、子彈14顆，毒品咖啡包43包共重213.38公克、三級毒品咖啡包成品241包共重1281.13公克等物。

警方另追出蔡男狡兔有三窟，另在前金區河南路一處貨櫃屋，查獲改造手槍3支、改槍工具。

警方調查，高中肄業的蔡男，頭腦聰明，為避免製毒的滷水有臭味，易被人發現，採用現成的毒品，免除繁複化學反應過程，再透過化學原料萃取，混雜毒品原料，製成毒咖啡包。

蔡不僅製毒，也從網路自學改槍技術，可說是製毒又改槍的「雙料冠軍」嫌犯，蔡拒絕供述槍毒來源，警詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。